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Tecnologia

Abusi su minori facilitati dalla tecnologia: il report dell’Unicef

Simone Cosimi

Simone Cosimi

Il documento stima che circa 20 milioni di bambini in 21 paesi coinvolti nell’indagine abbiano subito in un solo anno forme di sfruttamento o abuso sessuale facilitate dalla tecnologia. Più della metà degli episodi passa dalle comuni piattaforme social. Russell: “Molti bambini soffrono in silenzio, senza sapere a chi rivolgersi per chiedere aiuto. Non possiamo voltarci dall’altra parte”

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