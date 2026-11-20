Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha firmato la "Romanch's Law", la legge che vieta le tradizionali carrozze trainate da cavalli a Central Park . Il provvedimento entrerà in vigore il primo giugno 2028, mettendo fine a un'attività che fa parte della storia della città da 165 anni. La decisione arriva dopo la morte di un turista diciottenne, avvenuta lo scorso giugno, e prevede un piano di transizione per i circa 200 lavoratori del settore. I conducenti e i proprietari delle carrozze hanno però già annunciato l'intenzione di contestare il divieto per vie legali.

La legge dedicata al turista morto a Central Park

La nuova legge prende il nome da Romanch Mahajan, il turista di 18 anni morto lo scorso giugno dopo essere stato sbalzato da una carrozza a Central Park. L'incidente ha riportato al centro dell'attenzione il tema della sicurezza di un'attività che da generazioni rappresenta una delle attrazioni turistiche più conosciute di New York.

Con la firma del sindaco, la città ha stabilito una data definitiva per la cessazione del servizio. Le carrozze potranno continuare a circolare fino al 31 maggio 2028, prima dell'entrata in vigore del divieto il giorno successivo.

Il piano per i 200 lavoratori del settore

Insieme alla firma della legge, Mamdani ha annunciato un programma di sostegno per accompagnare la chiusura dell'attività. Il piano riguarda circa 200 persone, tra conducenti, stallieri e proprietari delle carrozze, e prevede il riacquisto delle 68 licenze attualmente attive. Il valore di una singola licenza può arrivare fino a 400mila dollari e diversi proprietari devono ancora estinguere i debiti contratti per acquistarla.

L'amministrazione intende inoltre offrire percorsi di formazione professionale, orientamento al lavoro, sostegno all'imprenditorialità e opportunità di istruzione. Il programma completo dovrà essere presentato entro aprile 2027. È previsto anche uno studio sulla possibilità di introdurre carrozze elettriche e biciclette a pedalata assistita come alternative ai tradizionali mezzi trainati da cavalli.

La battaglia legale dei conducenti

La decisione ha incontrato l'opposizione dei lavoratori del settore, preoccupati per la perdita della propria attività e per le conseguenze economiche del divieto. Il sindacato dei conducenti e alcuni proprietari hanno presentato un ricorso davanti a un tribunale federale, contestando la legittimità della legge e le conseguenze sui loro diritti economici e contrattuali. L'azione legale è stata avviata pochi minuti dopo la firma del provvedimento.

La tutela dei cavalli e la fine di una tradizione

Le carrozze trainate da cavalli circolano a Central Park dal 1858. Nate come mezzo di trasporto, sono diventate nel tempo una delle attrazioni turistiche più riconoscibili della città. Negli ultimi decenni, tuttavia, il settore è stato al centro di un lungo confronto sulla sicurezza dei passeggeri e sul benessere degli animali. Già nel 2007 era stata presentata una proposta per vietare il servizio, senza successo.

La nuova legge introduce anche disposizioni per la tutela dei cavalli una volta conclusa l'attività. Entro il primo giugno 2027 i proprietari dovranno certificare che gli animali non saranno destinati alla macellazione o trasferiti ad altre attività di trasporto con carrozze. Potranno mantenerne la proprietà oppure avvalersi del sostegno dell'amministrazione per individuare sistemazioni adeguate.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio comunale il 22 ottobre con 40 voti favorevoli e sette contrari, segna così la conclusione di un dibattito durato quasi vent'anni.