"La carrozza a New York è un'esperienza tipicamente newyorkese. È davvero triste che, per ragioni politiche, la vedremo scomparire", ha affermato Donald Trump sul suo social Truth dopo che il sindaco Zorhan Mamdani e la presidente del Consiglio Comunale Julie Menin hanno trovato l'accordo per la definitiva messa al bando che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2028

È arrivato il via libera dal consiglio comunale di New York che ha approvato il divieto delle carrozze a Central Park, a partire da giugno 2028. I dettagli su come l'amministrazione Mamdani gestirà le ripercussioni economiche derivanti dall'eliminazione del settore sono ancora poco definiti ma erano anni che gli animalisti concentravano i propri sforzi per mandare in pensione le carrozzelle. A dare un’accelerazione al provvedimento è stato l’incidente dell’estate scorsa, quando un giovane turista indiano, Romanach Mahajan, in visita a New York con i genitori e il fratellino, è morto dopo esser stato scaraventato a terra da un cavallo imbizzarrito. Inoltre già da maggio 2025 erano stati segnalati almeno altri otto episodi "legati ai cavalli" all'interno o nelle vicinanze di Central Park.

Trump: “Le carrozze esperienza newyorkese, triste che le vedremo sparire”

"La carrozza a New York è un'esperienza tipicamente newyorkese. È davvero triste che, per ragioni politiche, la vedremo scomparire". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth dopo che il sindaco Zorhan Mamdani e la presidente del Consiglio Comunale Julie Menin hanno trovato l'accordo per la definitiva messa al bando che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2028.

I precedenti tentativi di vietare le carrozze

Nel 2016 l'allora sindaco Bill de Blasio era arrivato a un filo dal vietarle ma alle fine era stato costretto a un compromesso che prevedeva la riduzione del numero dei cavalli da 180 a circa 100. De Blasio non era invece riuscito nello forzo di spostare le stalle vicino a Central Park, in modo da evitare agli animali di doversi muovere fra il traffico della città per raggiungere l'area di Hell's Kitchen, sul fiume Hudson, dove sono da anni collocate. L'iniziativa non era andata in porto perché a proteggere il pittoresco retaggio dell'età vittoriana erano stati i sindacalisti dei Teamsters, il potente sindacato dei trasporti a cui fanno capo i proprietari delle carrozzelle. Ne aveva fatto le spese Ryder, un ronzino di 26 anni che quattro anni fa divenne simbolo del disumano trattamento della sua specie: morì in una fattoria dello Stato di New York dopo esser crollato in strada per la stanchezza di un turno di quasi otto ore e per il caldo torrido.