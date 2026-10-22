Guerra Ucraina Russia, Mosca e Kiev pronti a parlarsi. Trump: "Vicini a fine guerra". LIVE
Spiragli sul fronte della diplomazia in Ucraina. Mosca annuncia di essere pronta a riprendere i negoziati trilaterali con Kiev e Washington a novembre, probabilmente ad Abu Dhabi, dopo il colloquio tra Putin e Witkoff a San Pietroburgo. Da parte sua Zelensky propone di congelare il conflitto lungo l'attuale linea del fronte per avviare le trattative. Trump: 'Ci avviciniamo alla fine della guerra tra Russia e Ucraina, forse è il punto in cui siamo stati più vicini finora'
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Spiragli sul fronte della diplomazia in Ucraina. Mosca annuncia di essere pronta a riprendere i negoziati trilaterali con Kiev e Washington a novembre, probabilmente ad Abu Dhabi, dopo il colloquio tra Putin e Witkoff a San Pietroburgo. Da parte sua Zelensky propone di congelare il conflitto lungo l'attuale linea del fronte per avviare le trattative. Trump: "Ci avviciniamo alla fine della guerra tra Russia e Ucraina, forse è il punto in cui siamo stati più vicini finora". Secondo la rivista The Atlantic, il tycoon punterebbe alla firma di un accordo già al G20 di metà dicembre a Miami.
Missili balistici russi hanno colpito infrastrutture di trasporto e sanitarie a Kiev, uccidendo una persona e ferendone altre 22. Lo ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Tra le persone rimaste ferite ci sono quattro minorenni, uno dei quali è stato ricoverato in ospedale. Il sindaco ha inoltre riferito che alcuni tratti della metropolitana che attraversano il "Ponte Meridionale" sul fiume Dnepr sono stati danneggiati. Nella notte, massiccio attacco di droni ucraini verso Mosca. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, tra le 20.30 di ieri e le 4 di oggi, 650 velivoli senza pilota hanno sorvolato la zona, la gran parte dei quali sono stati abbattuti.
Rilasciato intanto il cittadino Usa Hubbard, detenuto da 4 anni in Russia con l'accusa di aver combattuto come mercenario per Kiev. Witkoff ringrazia Putin definendolo 'compassionevole', bufera negli Usa. Prima petroliera con gasolio russo verso gli Stati Uniti.
Per approfondire:
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Sindaco di Kiev: "1 morto e 22 feriti in attacco russo a Kiev, danni a metropolitana"
Missili balistici russi hanno colpito infrastrutture di trasporto e sanitarie a Kiev, uccidendo una persona e ferendone altre 22. Tra le persone rimaste ferite ci sono quattro minorenni, uno dei quali è stato ricoverato in ospedale. Nel distretto di Dniprovskyi, un'officina meccanica e un'abitazione sono state danneggiate a seguito di un bombardamento, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev Vitali Klitschko. "Nello stesso quartiere, i detriti hanno colpito anche un'altra casa", ha aggiunto. "Potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie". Il sindaco ha inoltre riferito che alcuni tratti della metropolitana che attraversano il "Ponte Meridionale" sul fiume Dnepr sono stati danneggiati.
Trump: "Le nuove sanzioni alla Russia congelate? Tutti pensano abbia fatto bene"
"Lei pensa, ma tutti lo pensano, che io abbia fatto la cosa giusta perché siamo riusciti a riportare a casa una persona straordinaria. Sapete, si tratta di qualcuno che viene definito ostaggio, prigioniero o comunque lo si voglia chiamare". Così Donald Trump alla domanda alla domanda se avesse parlato con la senatrice Darline Graham sulle nuove sanzioni congelate alla Russia che portano il nome di suo fratello, il senatore Lindsey Graham scomparso a luglio, il Graham Act. "Ebbene, è appena atterrato. Non sarebbe stato possibile se avessi agito come avrebbero voluto delle persone sciocche", ha aggiunto il tycoon di rientro dalla South Carolina, in merito alla liberazione di Stephen Hubbard, l'americano in carcere in Russia da quattro anni.
Ucraina: 650 droni in volo verso Mosca: la gran parte abbattuti
Nella notte, massiccio attacco di droni ucraini verso Mosca. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, tra le 20.30 di ieri e le 4 di oggi, 650 velivoli senza pilota hanno sorvolato la zona, la gran parte dei quali sono stati abbattuti.
Ucraina, ripetuti attacchi missilistici russi su Kiev: 6 feriti
Missili balistici lanciati dalle forze russe hanno colpito diverse località di Kiev, ferendo sei persone e causando esplosioni che hanno scosso la città. Lo riferiscono i media ucraini. Intorno alle 2 del mattino (ora locale) nel quartiere di Dniprovsky sono stati colpiti due edifici residenziali e "potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie", secondo quanto dichiarato dal sindaco, Vitali Klitschko, citato dal Kyiv Independent. Un'ora più tardi missili balistici hanno nuovamente preso di mira la capitale: almeno 13 esplosioni hanno scosso la citta' in meno di otto minuti. Una terza ondata di esplosioni e' stata avvertita intorno alle 3:35. Un edificio adibito a struttura medica e' stato danneggiato nel quartiere di Pecherskyi, mentre nel quartiere di Sviatoshynskyi, a seguito di un attacco nemico, e' scoppiato un incendio all'interno di un ristorante", ha riferito l'Amministrazione militare della città.
Russia: colpito impianto produzione armi in regione Mosca
Le forze ucraine hanno colpito un impianto di produzione di armi a Serpukhov, nella regione di Mosca. Alcuni testimoni oculari citati dall'agenzia di stampa russa indipendente Astra, hanno riferito che i droni hanno colpito il sito, noto come 75mo Arsenale. Secondo quanto riportato, il sito produce armi e munizioni per l'esercito russo e si occupa anche della riparazione di equipaggiamenti militari.
Trump: "Con Putin parlato principalmente dell'ostaggio Usa, è stato collaborativo"
"Abbiamo parlato principalmente della questione dell'ostaggio, e lui è stato molto collaborativo. Sapete, abbiamo ottenuto il rilascio di un ostaggio senza che lui chiedesse nulla in cambio". Così Donald Trump sull'ultima telefonata con Vladimir Putin che ha portato alla liberazione del veterano Stephen Hubbard, l'americano in carcere in Russia da quattro anni. "A differenza di quanto accadeva solitamente con Biden oppure Obama, che finivano per cedere fortune in cambio. È stato molto corretto. Gli ho chiesto se fosse possibile riavere indietro Stephen Hubbard, che si trova lì da molto tempo. Suo figlio si è battuto per riportare a casa il padre: è una cosa bellissima", ha aggiunto Trump.
Trump: "Incontro con Cina e Russia sull'Ucraina? Non è solo questo"
"Non posso dirvelo, perché la questione non si limita a questo. Si parla anche di denuclearizzazione, quindi non è solo quello". Così Donald Trump ai media sull'ipotesi di un incontro trilaterale tra Usa, Cina e Russia sull'Ucraina. "Ci sono molti passaggi da compiere, ma credo che siamo più vicini che mai a una possibile soluzione. Vedete quello che vedo io. Avete visto, ad esempio, il presidente Zelensky. Credo che siamo più vicini che mai a una possibile risoluzione", ha aggiunto il tycoon alla Joinr Base Andrews, di ritorno dalla South Carolina.