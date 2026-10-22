Spiragli sul fronte della diplomazia in Ucraina. Mosca annuncia di essere pronta a riprendere i negoziati trilaterali con Kiev e Washington a novembre, probabilmente ad Abu Dhabi, dopo il colloquio tra Putin e Witkoff a San Pietroburgo. Da parte sua Zelensky propone di congelare il conflitto lungo l'attuale linea del fronte per avviare le trattative. Trump: "Ci avviciniamo alla fine della guerra tra Russia e Ucraina, forse è il punto in cui siamo stati più vicini finora". Secondo la rivista The Atlantic, il tycoon punterebbe alla firma di un accordo già al G20 di metà dicembre a Miami.

Missili balistici russi hanno colpito infrastrutture di trasporto e sanitarie a Kiev, uccidendo una persona e ferendone altre 22. Lo ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Tra le persone rimaste ferite ci sono quattro minorenni, uno dei quali è stato ricoverato in ospedale. Il sindaco ha inoltre riferito che alcuni tratti della metropolitana che attraversano il "Ponte Meridionale" sul fiume Dnepr sono stati danneggiati. Nella notte, massiccio attacco di droni ucraini verso Mosca. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, tra le 20.30 di ieri e le 4 di oggi, 650 velivoli senza pilota hanno sorvolato la zona, la gran parte dei quali sono stati abbattuti.

Rilasciato intanto il cittadino Usa Hubbard, detenuto da 4 anni in Russia con l'accusa di aver combattuto come mercenario per Kiev. Witkoff ringrazia Putin definendolo 'compassionevole', bufera negli Usa. Prima petroliera con gasolio russo verso gli Stati Uniti.

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