Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Consiglio europeo ha chiarito che la guerra contro la Russia il prossimo anno costerà 155 miliardi di euro, e ha detto che sarà necessario un contributo pari a 70 miliardi. I fondi comunitari a Kiev e il costo del conflitto nel 2027 sono stati gli argomenti al centro della puntata del 16 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"L'anno prossimo la guerra costerà 155 miliardi di euro. E abbiamo bisogno di almeno altri 70 miliardi di euro da parte vostra: per la difesa, per le armi e per la nostra resilienza. Si tratta di una cifra realistica. E vi chiedo di trovare questo sostegno. Ci aiuterà a tenere a bada la Russia". A dirlo ieri, parlando al Consiglio europeo, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha aggiunto: "Che succede, se cadiamo? Verranno non so quanti profughi in Europa, 20 milioni di ucraini". "Perché ci distruggeranno - ha concluso - Ci spingeranno fuori, per questo vi chiediamo di difendere il nostro Paese". Proprio degli aiuti a Kiev si è parlato nella puntata del 16 ottobre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

Gli aiuti passati e futuri all’Ucraina Se si sommano gli aiuti militari, finanziari e quelli a livello umanitario e per i profughi inviati da Bruxelles a Kiev in questi 4 anni di conflitto, si arriva alla cifra di 227 miliardi di euro.

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Da quest’anno si è aggiunta anche una novità. L'Unione europea ha infatti deciso di varare un prestito all’Ucraina da 90 miliardi per il biennio 2026-2027: oltre 70 miliardi sono ancora da versare, mentre circa 19 sono invece già stati inviati a Kiev.

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E se la stima di 155 miliardi fatta da Zelensky per il 2027 fosse confermata, 45 si considererebbero già coperti dal prestito Ue, ma rimarrebbe il nodo dei restanti 110, con l'Ue chiamata probabilmente a coprirne una larga fetta.

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