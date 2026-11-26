L’obiettivo del Governo è chiaro: semplificare l’esperienza di pagamento in cassa e incrementare la partecipazione alla cosiddetta Lotteria degli scontrini, così da incentivare i pagamenti tracciabili e il contrasto all’evasione fiscale. È questa la ragione che avrebbe spinto l’Esecutivo a inserire in Manovra regole differenti da quelle applicate negli ultimi anni. La richiesta è arrivata a gran voce dai consumatori, o almeno da quelli (sempre meno numerosi) che hanno aderito nell’ultimo triennio.

Le novità attese

La novità principale è contenuta nell’articolo 31 del DDL Bilancio e prevede che l’estrazione dello scontrino vincente sia simultanea al pagamento dell’acquisto in negozio. Il consumatore cioè non dovrebbe più esibire alcun codice al personale del negozio al momento del pagamento. Ecco come funzionerebbe, se la norma venisse confermata. Sullo scontrino il consumatore troverebbe un QR Code generato automaticamente e stampato sul documento commerciale, basterebbe inquadrarlo con lo smartphone e si verrebbe rimandati ad una app ufficiale. Da lì si potrà verificare subito l’eventuale vincita. C’è di più. Se questa fosse fino a 5.000 euro la riscossione sarebbe istantanea, con accredito ad esempio sul conto corrente al quale è associato il metodo di pagamento utilizzato. La transazione andrà fatta non in contanti ma tramite pagamento elettronico, questo non cambia ovviamente.

Storia della Lotteria

La Lotteria degli scontrini è un progetto nato 5 anni fa, nel 2021, e accolto con grande entusiasmo dai consumatori in un primo momento. L’iniziativa è diventata però in breve sempre meno popolare. Negli ultimi 3 anni il calo delle adesioni è stato verticale: la partecipazione è scesa dell’80% rispetto all’anno di lancio, con una perdita di oltre 100 milioni di scontrini validi. La causa? Una procedura lunga e macchinosa che separava il momento del pagamento, da quello dell’estrazione e poi ancora dal pagamento finale in caso di vincita. Fino ad oggi, una volta effettuato l’acquisto il cliente deve registrarsi sul portale dedicato, generare il codice lotteria e mostrarlo al negoziante. Per sapere se si è tra i fortunati vincitori bisogna attendere i tempi delle estrazioni che avvengono a cadenza periodica.

Adesioni in calo

Nel 2021 gli scontrini trasmessi hanno raggiunto quota 132 milioni, l’anno dopo le adesioni erano già scese di due terzi e i documenti commerciali erano stati meno di 41 milioni. Nel 2023 gli scontrini validi sono scesi ancora a 28,9 milioni, toccando poi il minimo di 25,3 milioni nel 2024. Negli anni cambiano le scelte di acquisto da parte dei consumatori, di certo non muta l’esigenza di velocità ed efficienza. La Lotteria non si è mostrata in grado di rispondere in modo adeguato a questo bisogno e ora in Legge di bilancio potrebbe arrivare un correttivo efficace.

Le criticità

Restano numerosi però i dubbi legati alle modalità scelte per velocizzare l’incasso dei premi, soprattutto sul fronte della sicurezza informatica. A lanciare l’allarme è stato Vincenzo Bacarella, l’informatico che nel 2008 aveva ideato il progetto originario della lotteria fiscale. A destare perplessità è l’incasso anonimo delle vincite sotto i 5.000 euro: se non accompagnato da adeguate garanzie tecnologiche potrebbe - secondo l’esperto - esporre il sistema all’attacco di hacker. Su questo il dibattito resta aperto, un emendamento alla manovra propone di eliminare l’anonimato vincolando la riscossione all’identificazione digitale tramite Spid o Carta d’identità elettronica.