Il riconoscimento automatico dell'agevolazione non garantisce che il contribuente soddisfi tutti i requisiti. L'Inps effettua infatti il conteggio sulla base delle informazioni reddituali a sua disposizione, che potrebbero non comprendere ulteriori entrate. Se dalla dichiarazione dei redditi del 2027 dovesse emergere il superamento del tetto dei 20 mila euro, scatterebbe il recupero del contributo indebitamente percepito. Particolare cautela è quindi richiesta a chi ha alternato periodi di occupazione e disoccupazione, come stagionali e supplenti scolastici, oppure ha trascorso soltanto alcuni mesi in cassa integrazione. Anche la presenza di redditi da locazioni, collaborazioni occasionali o attività autonome potrebbe determinare il superamento della soglia. È opportuno verificare la propria posizione anche qualora il beneficio sia già stato riconosciuto dal datore di lavoro.