Introduzione
Bisognerà attendere dicembre per l'erogazione del bonus Rpf 2026, il beneficio fiscale destinato anche ai percettori di alcune prestazioni a sostegno del reddito, tra cui la Naspi e la cassa integrazione. L'Inps ha infatti prorogato al 9 dicembre il termine entro cui i contribuenti possono comunicare la propria rinuncia. Una volta trascorsa questa scadenza, l'Istituto procederà con gli accrediti, comprensivi degli eventuali arretrati maturati dall'inizio dell'anno. Non tutti i destinatari, però, potrebbero avere effettivamente diritto all'agevolazione.
Quello che devi sapere
Che cos'è il bonus Rpf
La misura rientra nel meccanismo di riduzione del cuneo fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 a favore dei lavoratori dipendenti. La normativa stabilisce il riconoscimento di un contributo economico esente dall'Irpef per coloro il cui reddito complessivo annuo non supera i 20 mila euro. Il beneficio interessa anche chi riceve determinate indennità previdenziali che sostituiscono la retribuzione da lavoro dipendente e sono sottoposte al regime ordinario di tassazione. La somma incassata non concorre alla formazione dell'imponibile fiscale.
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Chi può riceverlo
Tra i destinatari individuati dall'Inps figurano i beneficiari della Naspi, dell'indennità di disoccupazione agricola e dei diversi strumenti di integrazione salariale. Sono quindi interessati i lavoratori in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, oltre a quelli che usufruiscono della Cisoa (Cassa integrazione salariale operai agricoli). Rientrano nella platea anche i percettori degli assegni riconosciuti dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (Fis), nel rispetto delle condizioni reddituali stabilite dalla legge.
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Chi rimane escluso
L'agevolazione non riguarda i redditi da pensione, quelli da lavoro autonomo e quelli fiscalmente assimilati al lavoro dipendente. Non spetta, ad esempio, ai beneficiari della Dis-Coll, dell'Iscro o delle indennità di maternità riconosciute alle lavoratrici autonome. Restano fuori dal perimetro della misura anche le prestazioni soggette a tassazione separata, come il trattamento di fine rapporto corrisposto dal Fondo di garanzia dell'Inps e l'anticipazione della Naspi in un'unica soluzione per avviare un'attività imprenditoriale. Sono inoltre escluse le prestazioni fiscalmente esenti.
Quando e come avvengono gli accrediti
Non occorre inoltrare alcuna domanda per ottenere il beneficio, che viene riconosciuto d'ufficio dall'Inps sulle prestazioni erogate direttamente agli assicurati. A regime, il calendario prevede undici versamenti mensili, da febbraio a dicembre, separati da quelli delle rispettive indennità previdenziali. Per il 2026 è stata stabilita una modalità particolare: saranno liquidate anche le spettanze accumulate dal 1° gennaio, comprese quelle relative a trattamenti già terminati nel corso dell'anno. Gli accrediti saranno disposti dopo il 9 dicembre, ma non è stata indicata una data precisa per i pagamenti.
Gli importi del bonus
L'entità del contributo varia in funzione del reddito da lavoro dipendente o delle indennità che ne prendono il posto. Per individuare la percentuale da applicare, gli importi percepiti vengono rapportati all'intero anno. La normativa individua tre fasce:
- 7,1% per i redditi da lavoro dipendente fino a 8.500 euro;
- 5,3% per quelli superiori a 8.500 euro e fino a 15 mila euro;
- 4,8% oltre i 15 mila euro, fermo restando il limite di reddito complessivo di 20 mila euro.
La percentuale viene applicata all'intero reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito. Ad esempio, a fronte di un reddito da lavoro dipendente di 8mila euro riferito all'intero anno, il contributo ammonterebbe a 568 euro. Salirebbe a 636 euro per un imponibile di 12 mila euro, a 864 euro per uno di 18 mila euro e a 960 euro per uno di 20 mila euro.
Chi rischia di dover restituire le somme
Il riconoscimento automatico dell'agevolazione non garantisce che il contribuente soddisfi tutti i requisiti. L'Inps effettua infatti il conteggio sulla base delle informazioni reddituali a sua disposizione, che potrebbero non comprendere ulteriori entrate. Se dalla dichiarazione dei redditi del 2027 dovesse emergere il superamento del tetto dei 20 mila euro, scatterebbe il recupero del contributo indebitamente percepito. Particolare cautela è quindi richiesta a chi ha alternato periodi di occupazione e disoccupazione, come stagionali e supplenti scolastici, oppure ha trascorso soltanto alcuni mesi in cassa integrazione. Anche la presenza di redditi da locazioni, collaborazioni occasionali o attività autonome potrebbe determinare il superamento della soglia. È opportuno verificare la propria posizione anche qualora il beneficio sia già stato riconosciuto dal datore di lavoro.
Come rinunciare al bonus Rpf
Chi ritiene di non possedere i requisiti necessari può bloccare il pagamento entro il 9 dicembre 2026. Occorre accedere al portale dell'Inps mediante Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) e utilizzare il servizio per la rinuncia ai benefici fiscali, disponibile nella sezione dedicata a sostegni, sussidi e indennità. La scelta riguarda esclusivamente l'anno d'imposta selezionato e non comporta la perdita definitiva dell'agevolazione: qualora dalla dichiarazione dei redditi del 2027 emergesse il rispetto delle condizioni previste dalla legge, sarebbe comunque possibile recuperare l'importo spettante. Le somme già corrisposte dall'Istituto saranno riportate nella Certificazione Unica.
Le differenze con gli altri benefici fiscali
Per i lavoratori dipendenti con redditi complessivi superiori a 20 mila euro è previsto un diverso strumento di riduzione della pressione fiscale: una detrazione Irpef pari a mille euro annui, rapportata al periodo di lavoro, per chi non oltrepassa i 32 mila euro. Superata questa cifra, il vantaggio economico si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40 mila euro. Il bonus Rpf non va inoltre confuso con il trattamento integrativo, conosciuto anche come ex bonus Renzi, che può raggiungere i 1.200 euro annui e risponde a una disciplina distinta. A differenza di quest'ultimo, la somma aggiuntiva non interessa i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente e può essere riconosciuta anche in assenza di capienza nell'imposta lorda.
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