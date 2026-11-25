Introduzione
L’Inps (l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha comunicato che, nell’ultimo mese dell’anno, il sostegno economico per le famiglie con figli a carico verrà accreditato più presto del solito. Una circostanza che, però, non riguarda tutti i beneficiari.
Quello che devi sapere
Le date di dicembre
I beneficiari che già ricevono l’Assegno unico e universale per i figli a carico, e non hanno comunicato alcuna variazione, vedranno il pagamento della somma dovuta mercoledì 16 dicembre o giovedì 17 dicembre. L’Auu arriverà quindi leggermente prima del solito, dato che nei mesi precedenti le giornate di accredito sono sempre state comprese fra il 18 e il 22 del mese.
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Chi non riceverà l’Assegno unico in anticipo
Le tempistiche invece non saranno le stesse per chi ha presentato una nuova domanda per ricevere l’Assegno unico e universale per i figli a carico. In questa circostanza, infatti, il primo accredito avviene nell’ultima settimana del mese successivo a quello in cui è stata mandata la richiesta. Nello stesso periodo, per chi già è beneficiario del sostegno, vengono liquidati eventuali conguagli (a credito o a debito).
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Cos’è l’Assegno unico
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico e viene accreditato per ogni figlio presente nel nucleo familiare fino al compimento dei 21 anni (a determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo varia in base all’Isee valido al momento della domanda, all’età e al numero dei figli e alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
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Le condizioni
Per quanto riguarda i figli che non presentano condizioni di disabilità, l’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- Per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
- Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.
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A quanto ammonta l’Assegno unico e universale
L’importo dell’Assegno unico e universale, come detto, viene stabilito in base all’Isee eventualmente presentato dal nucleo familiare del figlio beneficiario, tenendo conto dell’età dei figli a carico e di altri elementi. In particolare, è prevista una quota variabile progressiva in relazione alle soglie Isee rivalutate annualmente (da un massimo di 203,8 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.468,51 euro a un minimo di 58,3 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 46.582,71 euro).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
- Figli di età inferiore a un anno;
- Figli di età compresa tra uno e tre anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino alla soglia massima rivalutata ogni anno (46.582,71 per il 2026);
- Figli affetti da disabilità;
- Madri di età inferiore a 21 anni;
- Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- Nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
- Nuclei familiari con quattro o più figli.
Quando fare la domanda
Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Per le richieste avanzate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’Isee al momento della domanda. Per i residenti in Italia vige il meccanismo della proattività in virtù del quale l’Inps continuerà a erogare d’ufficio la misura, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda deve essere presentata con riferimento al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale e rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo.
L’Auu è compatibile con altri sostegni?
L’Assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del Bonus asilo nido, ed è compatibile con misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed Enti locali e con il nuovo Bonus mamme.
Il rinnovo dell’Isee
Tutti gli Isee presentati nel 2026 scadono il 31 dicembre dello stesso anno, quindi dall’1 gennaio andrà presentata una nuova Dsu riguardante i redditi del 2025 e il patrimonio posseduto al 31 dicembre 2025. L’Isee corrente aggiornato solo nei redditi, salvo variazioni del lavoro o dei trattamenti, va invece aggiornato entro due mesi.
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