Le tempistiche invece non saranno le stesse per chi ha presentato una nuova domanda per ricevere l’Assegno unico e universale per i figli a carico. In questa circostanza, infatti, il primo accredito avviene nell’ultima settimana del mese successivo a quello in cui è stata mandata la richiesta. Nello stesso periodo, per chi già è beneficiario del sostegno, vengono liquidati eventuali conguagli (a credito o a debito).

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