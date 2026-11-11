Assegno Unico, quando arriva a novembre? Dal 2027 importi più alti

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico mensile per le famiglie con figli a carico ed è attribuito per ogni figlio. A precise condizioni, il contributo dispiega i suoi effetti fino al compimento dei 21 anni. Non osserva invece limiti di età per i figli con disabilità.

L’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza e si estende fino al compimento della maggiore età di ciascun figlio. Dopo i 18 anni e fino al compimento dei 21 anni l'importo viene riconosciuto per ogni figlio a carico a patto frequenti un corso di formazione scolastica, professionale o universitaria. Oppure svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

L’importo deriva dall'Isee basato sull’età dei figli a carico e da altri fattori. Per il 2026 la quota variabile progressiva rivalutata annualmente va da un massimo di 203,8 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.468,51 euro a un minimo di 58,3 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 46.582,71 euro.

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