Assegno Unico, quando arriva a novembre? Dal 2027 importi più alti

Introduzione
La misura, destinata alle famiglie con figli a carico, viene erogata secondo la tabella predisposta dall’Inps. Intanto, per il prossimo anno, si sa già che gli importi e le soglie Isee saranno adeguati all’andamento dell’inflazione e questo porterà a dei cambiamenti sulle cifre.
Quello che devi sapere
Cos’è l’Assegno unico e come funziona
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico mensile per le famiglie con figli a carico ed è attribuito per ogni figlio. A precise condizioni, il contributo dispiega i suoi effetti fino al compimento dei 21 anni. Non osserva invece limiti di età per i figli con disabilità.
L’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza e si estende fino al compimento della maggiore età di ciascun figlio. Dopo i 18 anni e fino al compimento dei 21 anni l'importo viene riconosciuto per ogni figlio a carico a patto frequenti un corso di formazione scolastica, professionale o universitaria. Oppure svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
L’importo deriva dall'Isee basato sull’età dei figli a carico e da altri fattori. Per il 2026 la quota variabile progressiva rivalutata annualmente va da un massimo di 203,8 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.468,51 euro a un minimo di 58,3 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 46.582,71 euro.
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Le date di accredito di novembre
L’accredito della rata di novembre dell’Assegno unico arriverà sui conti correnti giovedì 19 e venerdì 20. Questo vale per i nuclei familiari che percepiscono già la prestazione e non hanno registrato variazioni rispetto alle mensilità precedenti. Le tempistiche cambiano invece per chi ha presentato una nuova domanda a ottobre: in questo caso si riceverà il primo versamento nell’ultima settimana di novembre. Nella stessa finestra temporale verranno liquidati anche gli eventuali conguagli, a credito o a debito, legati all’aggiornamento dell’Isee o alla modifica del nucleo familiare.
Ad ogni modo, per vedere qual è il giorno esatto di disposizione del bonifico è possibile accedere al Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale ufficiale dell’Inps, con Spid, Cie o Cns.
Le variazioni per il 2027
Per il prossimo anno, intanto, arrivano dei cambiamenti. Partiamo però dal 2026: per l'anno in corso, la quota base spettante per ciascun figlio minorenne oscilla tra un minimo di 58,30 euro e un massimo di 203,80 euro mensili. L’importo minimo è destinato a chi supera la soglia Isee massima o a chi sceglie di non presentare la dichiarazione. La cifra più alta, invece, è riservata ai nuclei con la situazione economica meno vantaggiosa. Va inoltre ricordato che l’assegno finale varia in base alla composizione della famiglia e viene integrato da specifiche maggiorazioni, previste per i nuclei numerosi, per i figli con disabilità e per le coppie in cui entrambi i genitori percepiscono un reddito da lavoro.
Gli importi e le fasce Isee però vengono rivalutati all’inizio di ogni nuovo anno, in base all’andamento dei prezzi al consumo. In attesa della circolare ufficiale dell’Inps che dirà quali sono i parametri definitivi per il 2027, è già possibile fare delle previsioni sui futuri adeguamenti. Se, in via ipotetica, si considera un incremento del 2,9%, in linea con le proiezioni elaborate per le pensioni, la quota minima per un figlio minorenne passerebbe da 58,30 a circa 60 euro al mese, con un aumento di 1,70 euro. L’importo massimo salirebbe invece da 203,80 a circa 209,70 euro mensili (cioè quasi 6 euro in più).
L'esempio con le nuove cifre
Si si prende come esempio, per le nuove cifre, un nucleo familiare con due figli che percepisce la fascia massima dell'Assegno unico, si vede come, nel 2027, il beneficio complessivo si tradurrebbe in un incremento di circa 11,80 euro al mese, cioè poco più di 140 in un anno.
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I numeri dell'Assegno unico
Nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 9,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. I dati sono stati diffusi dall'Inps che ha anche spiegato che sono 6.095.716 i nuclei famigliari che hanno ricevuto almeno un assegno nel 2026, per un totale di 9.613.178 figli.
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