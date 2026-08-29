A giugno 2026 le famiglie richiedenti con un solo figlio sono state oltre la metà del totale (3.164.441) con un assegno medio di 150 euro per il figlio. Mentre quelle con due figli sono state 2.203.672 per un importo medio di 336 nel complesso. Nel complesso le famiglie che hanno avuto l'assegno a giugno con uno o due figli sono circa il 91% del totale.

Le famiglie con tre figli sono invece 442.200, per un importo medio per il nucleo di 666 euro. Mentre quelle con quattro figli sono state 76.268 per un importo di 1.156 euro. Le famiglie che hanno ricevuto l'assegno per cinque figli sono state 13.698 per un importo medio di 1.483 euro mentre quelle con sei figli o più sono state 4.644 per un importo medio di 1.966 euro.