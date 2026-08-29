Introduzione
Tempo di primi bilanci per l’Assegno Unico. Nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 9,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. I dati sono stati diffusi dall'Inps che ha anche spiegato che sono 6.095.716 i nuclei famigliari che hanno ricevuto almeno un assegno nel 2026, per un totale di 9.613.178 figli.
Quello che devi sapere
Importo medio per figlio
Secondo i dati Inps, l’importo medio per figlio a giugno 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 175 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro), a 227 euro per la classe di Isee minima (17.468,51 euro per il 2026).
Per approfondire:
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I dati e le cifre sulle famiglie
In media mensile, nel 2026, hanno ricevuto l'assegno 5.955.901 famiglie per 9.391.501 figli. La media mensile nel 2026 dell'assegno per famiglia è stato di 278 euro mentre quella per figlio è stata di 176 euro. A giugno 2026 hanno ricevuto l'assegno 5.904.923 nuclei per 9.302.322 figli e una spesa di 1.626,6 milioni di euro.
Per approfondire:
Detrazioni per figli a carico, a chi spettano e quali sono i limiti d'età
Famiglie con uno o due figli sono il 91% del totale
A giugno 2026 le famiglie richiedenti con un solo figlio sono state oltre la metà del totale (3.164.441) con un assegno medio di 150 euro per il figlio. Mentre quelle con due figli sono state 2.203.672 per un importo medio di 336 nel complesso. Nel complesso le famiglie che hanno avuto l'assegno a giugno con uno o due figli sono circa il 91% del totale.
Le famiglie con tre figli sono invece 442.200, per un importo medio per il nucleo di 666 euro. Mentre quelle con quattro figli sono state 76.268 per un importo di 1.156 euro. Le famiglie che hanno ricevuto l'assegno per cinque figli sono state 13.698 per un importo medio di 1.483 euro mentre quelle con sei figli o più sono state 4.644 per un importo medio di 1.966 euro.
Le fasce Isee
Inoltre, circa la metà dei figli per i quali è stato pagato l'assegno ricade nella fascia di Isee più bassa con 4.749.158 figli e 227 euro in media a figlio. La fascia successiva di Isee (da 17.468,52 a 23.291,36 euro) ha riguardato a giugno 1.018.074 figli per 210 euro in media a figlio. La fascia di Isee più alta (oltre 46.582,71 euro) a giugno ha compreso 194.567 figli per 59 euro in media mentre quella di chi non ha presentato l'Isee ha riguardato 1.881.413 figli per 58 euro in media a figlio.
Come funziona l’Assegno Unico
L’Assegno Unico è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio minorenne, e fino al compimento dei 21 anni in alcune circostanze e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di Isee valido al momento della domanda, all’età e al numero dei figli e ad eventuali situazioni di disabilità dei figli.
Il sostegno è rivolto a tutte le famiglie, e spetta per ogni figlio minorenne a carico: per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza. Si va da un massimo di 203,8 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.468,51 euro, a un minimo di 58,3 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 46.582,71 euro.
L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori: dipendenti (sia pubblici che privati); autonomi; pensionati; disoccupati e inoccupati.
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