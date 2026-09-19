Superbollo auto, chi lo paga in Italia e come funziona la tassa

Il superbollo – per la precisione addizionale erariale sulle tasse automobilistiche – è una tassa che si aggiunge al bollo per tutti i proprietari di veicoli sopra i 185 kW, che corrispondono all’incirca a 251 cV, come indicato nel libretto di circolazione. L’importo da pagare è di 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore al limite fissato dalla legge. L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che, salvo prova contraria, coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15%. In pratica, dopo cinque anni si pagano 12 euro per ogni kW sopra il limite, dopo 10 anni se ne pagano sei e dopo 15 se ne pagano tre. Non è poi più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

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