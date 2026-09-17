Introduzione

Il governo di Giorgia Meloni ha sospeso il bollo per alcuni modelli di automobili, con potenza fino a 80 kW. L’esenzione, secondo il testo approvato nel Consiglio dei ministri di ieri, 16 settembre, per ora è valida per il 2027, anche se la premier Meloni assicura che diventerà strutturale quando ci saranno le coperture della prossima Legge di Bilancio. Potrà essere applicata anche ai ciclomotori, ma solo se non verrà già sfruttata dallo stesso proprietario di un’auto. Secondo le stime del governo la sospensione interesserà più di 13,2 milioni di veicoli, che dovrebbero ammontare all’incirca al 70% dell’intero parco circolante in Italia, Paese dove spopolano soprattutto piccoli e medi modelli di utilitarie, citycar, piccoli suv e crossover. Ecco come funziona la misura e quali sono i modelli che l’anno prossimo dovrebbero non pagare il bollo.