Introduzione
Il governo di Giorgia Meloni ha sospeso il bollo per alcuni modelli di automobili, con potenza fino a 80 kW. L’esenzione, secondo il testo approvato nel Consiglio dei ministri di ieri, 16 settembre, per ora è valida per il 2027, anche se la premier Meloni assicura che diventerà strutturale quando ci saranno le coperture della prossima Legge di Bilancio. Potrà essere applicata anche ai ciclomotori, ma solo se non verrà già sfruttata dallo stesso proprietario di un’auto. Secondo le stime del governo la sospensione interesserà più di 13,2 milioni di veicoli, che dovrebbero ammontare all’incirca al 70% dell’intero parco circolante in Italia, Paese dove spopolano soprattutto piccoli e medi modelli di utilitarie, citycar, piccoli suv e crossover. Ecco come funziona la misura e quali sono i modelli che l’anno prossimo dovrebbero non pagare il bollo.
Quello che devi sapere
Sospensione bollo auto, le novità per il 2027
Nel caso in cui risultino più autovetture tutte agevolabili, l'esenzione è riconosciuta solamente per una di esse: si applicherà a quella con la minore potenza, sempre espressa in kW. In caso di pari potenza, il bollo sarà sospeso per l’autovettura per cui risulterebbe dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. La vettura deve comunque essere regolarmente assicurata.
Ti potrebbe interessare anche: Governo sospende bollo per le auto medio-piccole e per le moto. Meloni: "Via tassa odiata"
A quanti cavalli corrispondono 80 kW?
Molti proprietari di auto sono più abituati a ragionare in termini di cavalli per la propria auto: 80 kW corrispondono a 109 cV (la conversione ufficiale usa il fattore 1 kW = 1,35962 CV, quindi 80 1,35962 = 108,77 CV, arrotondato comunemente a 109 CV). La precisazione dei kW si trova nel libretto di circolazione, nello specifico alla voce P.2.
Ti potrebbe interessare anche: Non solo bollo auto, il Cdm proroga anche il taglio delle accise (fino al 5 ottobre)
La cilindrata
Più difficile fare un paragone diretto tra kW, cV e cilindrata, perché non esiste una conversione diretta queste misure. Si tratta di grandezze fisiche diverse che misurano aspetti differenti del motore. La potenza (kW o CV) indica quanta energia il motore è in grado di produrre nell'unità di tempo, mentre la cilindrata rappresenta il volume totale dei cilindri, ovvero lo spazio in cui avviene la combustione. Un motore da 80 kW può quindi avere cilindrate molto diverse a seconda della tecnologia, dell'alimentazione e del tipo di veicolo Nel mondo delle automobili, 80 kW si trovano su motori con cilindrate molto variabili.
Benzina, diesel o ibride?
L’esenzione spetta sia alle auto alimentate che a benzina che a quelle alimentate a gasolio, oltre che ai modelli ibridi (per cui si fa riferimento soltanto alla potenza del motore termico e non a quella complessiva).
Alcuni esempi di modelli che saranno esentati dal bollo
Ecco quindi, guardando alle auto più vendute in Italia, alcuni modelli che non pagheranno il bollo nel 2027:
- Fiat Pandina;
- Citroën C3;
- Dacia Sandero;
- Toyota Yaris;
- Renault Clio;
- Hyundai i10;
- Hyundai i20;
- Mitsubishi Colt;
- Suzuki Swift Hybrid;
- Kia Picanto;
- Peugeot 208;
- Volkswagen Polo;
- Seat Ibiza;
- Renault Clio;
- Opel Corsa.
Un’importante precisazione
C’è però da fare un’importante precisazione. Se per alcuni modelli l’esenzione è sempre valida (come per la Fiat Pandina o per la Toyota Yaris), per altri sarà applicabile solamente al cosiddetto entry-level, cioè il modello meno potente (e più economico) della linea. Bisogna quindi fare molta attenzione a quanto specificato sul libretto di circolazione per quanto riguarda i kW.
Motocicli e ciclomotori
Per quanto riguarda i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Si tratta della stragrande maggioranza degli scooter attualmente sul mercato e in circolazione in Italia, a cui va aggiunta qualche moto. In caso di più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta a uno solo di essi e con la minore potenza, sempre espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.
Ti potrebbe interessare anche: Drive Club, tutte le puntate della rubrica su auto, motori e mobilità di Sky TG24