Casa, frenano le compravendite nel secondo trimestre 2026

Tornando alle compravendite, da alcuni mesi si sta registrando un aumento dei tassi di interesse. E pochi giorni fa, il 10 settembre, la Banca centrale europea, come da previsioni, ha alzato ancora i tassi di un quarto di punto percentuale. Sulla decisione pesa sicuramente l'inflazione, balzata in agosto al 3,3% e ai massimi dal settembre 2023, con la corsa del gas e del petrolio. La nuova stretta è arrivata dopo quella di giugno e dopo la pausa di luglio.