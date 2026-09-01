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Inflazione, aumento al 3,3% ad agosto: è il massimo negli ultimi 3 anni. I dati Istat

Economia

Bisogna risalire a settembre 2023 per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata ad agosto 2026. Federconsumatori: "Le ricadute per ogni famiglia ammonteranno a +1.089 euro annui"

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Il tasso di inflazione registrato ad agosto (3,3%) è il dato più alto da quasi tre anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata ad agosto 2026. A settembre 2023 l'inflazione aveva toccato il 5,3%. 

Federconsumatori e le ricadute per le famiglie

"Come era prevedibile il tasso di inflazione ad agosto sale al 3,3% su base annua. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, sia non regolamentati (il cui tasso passa de +11,4% a +16,9%) sia regolamentati (da +14,8% a +18,8%), costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale". Lo afferma Federconsumatori in una nota. Con l'inflazione a questi livelli, secondo le stime dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori, "le ricadute per ogni famiglia ammonteranno a +1.089 euro annui. Aumenti che si sommano a quelli subiti negli ultimi anni, a fronte di retribuzioni e pensioni ferme. Come se non bastasse a settembre le spese di molte famiglie sono aggravate dal rientro a scuola, con spese che possono raggiungere, tra testi e materiale scolastico, 1.219 euro a ragazzo". 

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