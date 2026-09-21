Carta Dedicata a Te, 500 euro a novembre e 500 nel 2027: cosa sapere

Alla presentazione della misura, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone ha parlato di un aiuto che “si inserisce pienamente in un sistema integrato di progettualità che il governo sta rafforzando, affiancando agli interventi di inclusione e di contrasto alla povertà misure concrete a tutela del potere d'acquisto dei nuclei familiari più fragili”. Sottolinea poi come il fatto che i cittadini non debbano presentare domanda sia “un nuovo modello di prossimità: non è più il cittadino a dover cercare l'amministrazione, ma è l'Istituto ad avvicinarsi alle persone, intercettandone bisogni e diritti”.