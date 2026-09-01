Affitto studenti fuori sede, detrazione fino a 500 euro: cosa sapere

Non fanno invece differenza né la disciplina scelta né il fatto che l'istituzione frequentata sia pubblica oppure privata. Sono esclusi, invece, gli studenti impegnati in percorsi successivi alla laurea, come master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia quando si svolgono in Italia sia quando hanno sede all'estero.

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