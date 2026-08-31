Bonus affitto genitori separati, norma pronta: via nei prossimi mesi

"Quest'anno daremo un contributo a migliaia di genitori separati che perdono la loro casa e spesso pagano anche il mutuo della loro vecchia abitazione, oltre a quello dell'affitto. Per questa manovra ho tolto il criterio dell'Isee e messo quello della dichiarazione dei redditi”, ha detto nei giorni scorsi il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini. “Si tratta di una misura di equità e buonsenso, pensata per contrastare una forma di disagio abitativo troppo spesso ignorata e aiutare concretamente padri e madri a ricostruire la propria quotidianità, continuando a essere presenti nella vita dei figli”, ha aggiunto.

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