Bonus affitto per genitori separati, quando arriva l’incentivo?

Criteri di accesso, importi definitivi e modalità di presentazione delle domande saranno stabiliti con un decreto del Mit, adottato di concerto con il Mef. Dopo la pubblicazione del provvedimento sarà possibile capire come inoltrare la richiesta (se una piattaforma apposita gestita dal Mit o tramite il portale Inps) e quale documenti allegare per certificare lo status di genitore separato e il possesso dei requisiti per l'accesso al sostegno.

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