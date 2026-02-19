Inps, nuovo Portale famiglia per bonus e congedi genitori: cosa sapere

Per la ministra Roccella è importante che le famiglie "conoscano tutti gli strumenti a loro disposizione e possano accedervi facilmente". "Avere luoghi fisici e virtuali attraverso i quali ricevere servizi e orientarsi è un elemento centrale di supporto che semplifica la vita ai genitori e aiuta anche a far percepire la vicinanza di uno Stato amico", spiega la titolare della Famiglia che poi aggiunge: "Le famiglie e i figli sono il futuro, sostenerli non è una spesa ma il più importante degli investimenti".