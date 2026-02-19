Inps, nuovo Portale famiglia per bonus e congedi genitori: cosa sapere

Inps, nuovo Portale della Famiglia per bonus e congedi genitori: servizi e come funzionaEconomia
Introduzione
Un unico spazio dove convergono le prestazioni e i servizi a disposizione dei genitori. È quanto prevede il Portale della Famiglia, la nuova piattaforma online dell'Inps illustrata a Palazzo Chigi dal presidente dell'Istituto, Gabriele Fava, e dalla ministra per Famiglia, natalità e pari opportunità, Eugenia Roccella. Ecco tutte le novità
Quello che devi sapere
L'obiettivo
A fronte di misure pubbliche destinate a genitori e figli che coinvolgono una platea di oltre 10 milioni di ragazzi e di 6,5 milioni di nuclei, il progetto mira a segnare un cambio di passo nell'accesso semplificato ai sostegni. L'Istituto punta a raccogliere in un unico spazio, raggiungibile anche via app, oltre 40 prestazioni e 300 servizi offerti da altre Pubbliche amministrazioni.
Come funziona la piattaforma
Inps fa sapere, in una nota, che l'iniziativa rappresenta una "svolta nella strategia di digitalizzazione inclusiva" attuata dall'ente. Dai bonus ai congedi fino ai sussidi tarati sull'Isee: nell'ottica di agevolare la navigazione la piattaforma si articola in sette macro-sezioni: Servizi Inps personalizzati; Diventare genitori; Crescita bambina/bambino; Disabilità; Centri per la famiglia; Servizi di Prossimità "Vicino a te".
Come si accede
L'interazione sul Portale della Famiglia è subordinato all'accesso tramite identità digitale Spid o Carta d'identità elettronica (Cie). Una volta verificate le credenziali, la home page del sito presenta i principali servizi Inps per la famiglia suddivisi per momenti 'chiave' della vita, dalla gravidanza all'istruzione superiore.
I servizi nel portale Isee
Nel contenitore sono incluse inoltre le prestazioni erogate in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), dall'Assegno Unico Universale per i figli a carico (Auu) ai bonus relativi a nuovi nati, asilo nido, mamme lavoratrici e altri bonus sociali.
Congedi e carte
Un capitolo è poi dedicato ai congedi - sia per maternità sia per paternità - e alle rispettive indennità. Sul fronte dei sostegni economici vanno segnalati la Carta acquisti "Dedicata a te", la Carta europea della disabilità, il Reddito di libertà, l'Assegno di inclusione (Adi), informazoni relative a lavoratori domestici, libretto di famiglia, centri per le famiglie e prestazioni per figli con disabilità.
Gestione interoperabile tra PA
Un'ulteriore novità è rappresentata dall'interoperabilità con l'opzione di accesso diretto a informazioni gestite da altre Pubbliche amministrazioni. Tramite la sezione "Servizi di altri enti pubblici" sarà possibile visualizzare linee guida nazionali e regionali su un ventaglio di operazioni, dalla registrazione all'anagrafe alla richiesta del codice fiscale o del documento d'identità del minore.
Quali servizi sono accessibili
Come evidenzia l'Inps, l'interoperabilità prevista nel Portale punta a favorire la costruzione di un ecosistema digitale condiviso tra Pubbliche amministrazioni. Per i genitori sarà infatti possibile documentarsi su aspetti fondamentali in fatto, per esempio, di salute come la scelta del pediatra, l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite e il relativo calendario.
Altri servizi raggiungibili
Sul fronte dell'assistenza, la piattaforma intercetterà i servizi sociali attivi a livello territoriale soprattutto per i nuclei fragili e i caregiver familiari. Mentre per quanto riguarda l'istruzione sarà possibile informarsi sulla scelta dell'asilo nido e di tutti i gradi della scuola dell'obbligo, dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Sono inclusi inoltre altri collegamenti utili come l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale.
Roccella: "'Importante che famiglie conoscano strumenti"
Per la ministra Roccella è importante che le famiglie "conoscano tutti gli strumenti a loro disposizione e possano accedervi facilmente". "Avere luoghi fisici e virtuali attraverso i quali ricevere servizi e orientarsi è un elemento centrale di supporto che semplifica la vita ai genitori e aiuta anche a far percepire la vicinanza di uno Stato amico", spiega la titolare della Famiglia che poi aggiunge: "Le famiglie e i figli sono il futuro, sostenerli non è una spesa ma il più importante degli investimenti".
Fava: "Tassello di una responsabilità piu ampia"
Fava, presidente Inps, spiega come il nuovo portale contribuirà a "ridurre le distanze" tra Stato e cittadini. "Il Portale della Famiglia e della Genitorialità non è un punto di arrivo ma un tassello di una responsabilità piu ampia. In un contesto demografico fragile, anche la complessità amministrativa diventa un costo macroeconomico", sottolinea il numero uno dell'Istituto nazionale di previdenza che sul nuovo strumento aggiunge: "Prende forma il grande progetto della riorganizzazione dei Servizi Inps per Eventi della Vita. Non è una misura finanziaria aggiuntiva, ma una scelta strutturale di semplificazione, ricondurre prestazioni oggi sparse in un unico accesso, in un solo clic".
