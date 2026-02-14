È importante sottolineare che l’agevolazione non è ancora operativa: si tratta di una previsione inserita in un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2026. Il provvedimento dovrà ora affrontare l’iter parlamentare ordinario. Il testo sarà quindi esaminato dalle Commissioni competenti, potrà essere modificato attraverso emendamenti e dovrà ottenere il via libera definitivo di entrambe le Camere. Solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale verranno adottati i decreti attuativi, indispensabili per rendere concretamente applicabile la misura. Di conseguenza, le regole oggi delineate potrebbero subire variazioni: per conoscere modalità e tempistiche definitive sarà necessario attendere i provvedimenti esecutivi.

