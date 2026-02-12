Pensioni, novità ricongiunzione contributiva: cos'è e come funziona

Dal punto di vista economico, la ricongiunzione è onerosa e il costo è a carico dell’interessato. L’onere viene determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica di destinazione. Per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione, l’aliquota IVS di riferimento è pari, per il 2025, al 33%.