Inps, requisiti per andare in pensione nel 2026: cosa cambia

Per chi valuta un'uscita prima dei 67 anni, la soglia anagrafica dalla quale inizia ad aprirsi il varco per la pensione di vecchiaia, il nuovo panorama normativo offre poche vie percorribili. Nel 2026 tuttavia resta in campo la pensione anticipata ordinaria: si tratta di uno strumento "tradizionale", introdotto con la Legge Fornero e più volte modificato, che consente il pensionamento con un minimo contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dell'età.

