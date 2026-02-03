In media, i 55-64enni pesano circa il 23% degli occupati tra 15 e 64enni, nel mercato del lavoro italiano, il che si traduce in una perdita potenziale analoga se non ci fosse un ricambio adeguato. Ma quali sono i settori più esposti? Quelli con quote più alte di lavoratori anziani, in particolare Amministrazione pubblica e Istruzione, dove l’età media è superiore ai 50 anni.

Ma il campanello d’allarme maggiore è quello per la manifattura. La quota di lavoratori tra i 55 e i 64 anni è oggi pari a 872mila in numeri assoluti. Considerato che il settore conta poco più di 4,2 milioni di occupati (tra 15 e 64 anni), si parla di una perdita potenziale di quasi un quinto dei lavoratori.

