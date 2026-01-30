Lavoro, Istat: disoccupazione giù al 5,6% a dicembre, è il livello più basso dal 2004Economia
I dati provvisori Istat, nell'anno +62mila occupati, a dicembre -20mila. La premier Giorgia Meloni: "Sul lavoro ancora notizie positive, avanti su questa strada"
A dicembre 2025 il tasso di disoccupazione continua a diminuire, attestandosi al 5,6%, dopo aver già toccato a novembre il 5,7%, il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Lo rileva l'Istat diffondendo le stime provvisorie su occupati e disoccupati. Parallelamente, il tasso di inattività sale al 33,7%, in lieve aumento rispetto al 33,5% del mese precedente. A dicembre gli occupati più di 24 milioni, in leggero calo rispetto a novembre. La flessione riguarda soprattutto i dipendenti a termine, mentre risultano in aumento gli autonomi e stabili i dipendenti permanenti.
Su base annua, l'occupazione cresce di 62 mila unità: aumentano i permanenti e gli autonomi, mentre diminuiscono i lavoratori a termine.
L'andamento mensile
A dicembre 2025, mentre il tasso di disoccupazione si riduce, il tasso di occupazione scende al 62,5%. La diminuzione degli occupati (-20mila) coinvolge soprattutto uomini, dipendenti a termine, 25-34enni e 35-49enni. Crescono invece le occupate donne, gli autonomi e i giovani 15-24enni. Il numero delle persone in cerca di lavoro cala dell'1%, con una riduzione concentrata tra le donne e gli over 25. Sale invece la disoccupazione giovanile, che raggiunge il 20,5%. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumentano di 31 mila unità, con una crescita trasversale a uomini e donne. L'unica eccezione riguarda i 15-24enni, tra i quali il numero di inattivi è in calo.
Il confronto annuo e il quadro trimestrale
Rispetto a dicembre 2024, gli occupati aumentano dello 0,3%, con una crescita concentrata tra le donne e gli over 50. Il tasso di occupazione in anno, invece, risulta invariato. Diminuiscono, poi, le persone in cerca di lavoro (-13,8%) e aumentano gli inattivi (+1,3%). Nel confronto con il trimestre precedente, gli occupati crescono dello 0,3% (+74mila). Contestualmente diminuiscono i disoccupati (-5,3%) e aumentano gli inattivi (+0,3%).
Il commento di Meloni sui social
Sui dati Istat interviene anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sui social scrive: "Ancora notizie positive sul fronte lavoro. I dati Istat di dicembre confermano un dato chiaro: il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Su base annua, il numero degli occupati è in aumento e sempre più persone rientrano nel mercato del lavoro. È la direzione giusta: più lavoro, più stabilità, più opportunità. Continueremo su questa strada".