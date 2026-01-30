A dicembre 2025 il tasso di disoccupazione continua a diminuire, attestandosi al 5,6%, dopo aver già toccato a novembre il 5,7%, il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Lo rileva l'Istat diffondendo le stime provvisorie su occupati e disoccupati. Parallelamente, il tasso di inattività sale al 33,7%, in lieve aumento rispetto al 33,5% del mese precedente. A dicembre gli occupati più di 24 milioni, in leggero calo rispetto a novembre. La flessione riguarda soprattutto i dipendenti a termine, mentre risultano in aumento gli autonomi e stabili i dipendenti permanenti.

L'andamento mensile

A dicembre 2025, mentre il tasso di disoccupazione si riduce, il tasso di occupazione scende al 62,5%. La diminuzione degli occupati (-20mila) coinvolge soprattutto uomini, dipendenti a termine, 25-34enni e 35-49enni. Crescono invece le occupate donne, gli autonomi e i giovani 15-24enni. Il numero delle persone in cerca di lavoro cala dell'1%, con una riduzione concentrata tra le donne e gli over 25. Sale invece la disoccupazione giovanile, che raggiunge il 20,5%. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumentano di 31 mila unità, con una crescita trasversale a uomini e donne. L'unica eccezione riguarda i 15-24enni, tra i quali il numero di inattivi è in calo.