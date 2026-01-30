Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lavoro, Istat: disoccupazione giù al 5,6% a dicembre, è il livello più basso dal 2004

Economia
©Ansa

I dati provvisori Istat, nell'anno +62mila occupati, a dicembre -20mila. La premier Giorgia Meloni: "Sul lavoro ancora notizie positive, avanti su questa strada"

ascolta articolo

A dicembre 2025 il tasso di disoccupazione continua a diminuire, attestandosi al 5,6%, dopo aver già toccato a novembre il 5,7%, il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Lo rileva l'Istat diffondendo le stime provvisorie su occupati e disoccupati. Parallelamente, il tasso di inattività sale al 33,7%, in lieve aumento rispetto al 33,5% del mese precedente.  A dicembre gli occupati più di 24 milioni, in leggero calo rispetto a novembre. La flessione riguarda soprattutto i dipendenti a termine, mentre risultano in aumento gli autonomi e stabili i dipendenti permanenti.

Su base annua, l'occupazione cresce di 62 mila unità: aumentano i permanenti e gli autonomi, mentre diminuiscono i lavoratori a termine.

L'andamento mensile

A dicembre 2025, mentre il tasso di disoccupazione si riduce, il tasso di occupazione scende al 62,5%. La diminuzione degli occupati (-20mila) coinvolge soprattutto uomini, dipendenti a termine, 25-34enni e 35-49enni. Crescono invece le occupate donne, gli autonomi e i giovani 15-24enni. Il numero delle persone in cerca di lavoro cala dell'1%, con una riduzione concentrata tra le donne e gli over 25. Sale invece la disoccupazione giovanile, che raggiunge il 20,5%. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumentano di 31 mila unità, con una crescita trasversale a uomini e donne. L'unica eccezione riguarda i 15-24enni, tra i quali il numero di inattivi è in calo.

Il confronto annuo e il quadro trimestrale 

Rispetto a dicembre 2024, gli occupati aumentano dello 0,3%, con una crescita concentrata tra le donne e gli over 50. Il tasso di occupazione in anno, invece, risulta invariato. Diminuiscono, poi, le persone in cerca di lavoro (-13,8%) e aumentano gli inattivi (+1,3%). Nel confronto con il trimestre precedente, gli occupati crescono dello 0,3% (+74mila). Contestualmente diminuiscono i disoccupati (-5,3%) e aumentano gli inattivi (+0,3%).

Il commento di Meloni sui social

Sui dati Istat interviene anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sui social scrive: "Ancora notizie positive sul fronte lavoro. I dati Istat di dicembre confermano un dato chiaro: il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Su base annua, il numero degli occupati è in aumento e sempre più persone rientrano nel mercato del lavoro. È la direzione giusta: più lavoro, più stabilità, più opportunità. Continueremo su questa strada".

Potrebbe interessarti

Inflazione, la ricchezza delle famiglie perde il 5% dal 2021

Economia: Ultime notizie

Lavoro, cassa integrazione -10% su dicembre: -13% su anno. I dati Inps

Economia

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a dicembre 2025 sono state 18,1 milioni, in...

Usa, Trump verso la nomina del nuovo presidente Fed: Warsh favorito

Economia

Dopo la mancata nomina del 2017, Warsh torna in pole position per la guida della banca centrale...

Canone Rai 2026, c'è tempo fino al 2 febbraio per chiedere l'esenzione

Economia

Diverse categorie di cittadini sono esentate dal versamento del canone Rai (cioè la tassa sul...

Scuola, 60mila posti per abilitazione insegnamento da 60 cfu

Economia

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto n. 138 del 27 gennaio...

Dirigenti pubblici, arriva la selezione senza concorso. Come funziona

Economia

Prosegue la riforma degli uffici pubblici voluta dal ministro Zangrillo. Il testo del ddl...

Economia: I più letti