Intanto in Italia il numero dei disoccupati a novembre 2025 è sceso al minimo storico, ma cresce la flotta di chi non ha un posto e neppure lo cerca. L'Istat, negli ultimi dati mensili disponibili, ha fotografato anche un calo degli occupati, in un mercato del lavoro che continua ad essere trainato dagli over 50 e dai dipendenti a tempo indeterminato. A novembre 2025, il tasso di disoccupazione tocca il 5,7%, il livello più basso dall'inizio delle serie storiche dell'Istituto partite nel 2004. Anche quello giovanile (15-24 anni) cala, arrivando al 18,8%. Una discesa però influenzata dall'aumento del tasso di inattività, che sale al 33,5%. Negativo il dato mensile sugli occupati: il numero delle persone con un lavoro, pari in totale a 24 milioni 188mila, diminuisce rispetto al mese precedente di 34mila unità (-0,1%), soprattutto tra le donne. Il tasso di occupazione scende così al 62,6% (-0,1 punti), dopo il record di ottobre. Nel confronto annuo, il bilancio resta comunque positivo: 179mila occupati in più (+0,7%) rispetto a novembre 2024, risultato ottenuto dalla crescita dei dipendenti permanenti (+258mila) e degli autonomi (+126mila) e dal calo dei dipendenti a termine (-204mila).

