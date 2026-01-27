Introduzione

La fine del primo mese del 2026 si sta avvicinando e con essa un’importante scadenza per alcune delle persone che percepiscono l’indennità mensile di disoccupazione. Entro il 31 gennaio infatti è necessario comunicare all’Inps il reddito presunto dell’anno: un obbligo che vale sia per chi ha percepito la Naspi nel 2025 pur avendo un reddito (anche se la previsione è pari a zero per l’anno successivo), sia per chi prevede di percepire redditi entro una certa soglia nel 2026. Ecco cosa sapere.