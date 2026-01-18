Come evidenzia l’analisi del centro studi, un ulteriore indicatore sintetico che traccia la direzione che sta prendendo il mercato del lavoro in Italia è rappresentato dal confronto diretto tra occupazione e disoccupazione. Nel periodo settembre 2022-novembre 2025 la forbice tra i due tassi si è allargata da 52,35 a quasi 57 punti. Si tratta di una sorta di "termometro" del lavoro dove più è alto il valore e più l’occupazione gode di buona salute.