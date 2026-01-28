Come chiarito dall’Istituto di previdenza nella circolare n.195/2015, sono tenuti all’invio del modello i pensionati che percepiscono altri redditi oltre all’assegno base. Nella categoria rientrano i titolari di: pensione superstiti, integrazioni al trattamento minimo, maggiorazioni sociali e assegni di invalidità. Nell’elenco sono inclusi inoltre i trattamenti di famiglia, le pensioni e gli assegni sociali, le prestazioni per invalidità civile e la quattordicesima mensilità. Nella stessa circolare sono specificati i casi in cui è necessaria la dichiarazione di redditi percepiti dal coniuge o da altri familiari.

