Attualmente il requisito anagrafico è di 67 anni per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 10 mesi per quella anticipata (1 anno in meno per le donne). In base a quanto previsto dalla Legge di bilancio, l'incremento di tre mesi che sarebbe dovuto scattare dal 2027 è stato ridotto a un mese per il solo anno 2027, "confermando dal primo gennaio 2028 l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in tre mesi", si ricorda ancora nel Rapporto. Per andare in pensione di vecchiaia, dunque, serviranno 67 anni e 1 mese dal 2027 e 67 anni e 3 mesi dal 2028. Per il pensionamento anticipato, dal 2027 i requisiti salgono a 42 anni e 11 mesi dal 2027 e 43 anni e 1 mese dal 2028.

