Assegno Unico febbraio 2026, calendario pagamenti: date e cosa sapere

Non è necessario presentare una nuova domanda per chi ha già avviato una pratica, salvo che essa non sia decaduta, revocata o respinta. L'Assegno verrà erogato il 19 e 20 febbraio come comunicato dall'Inps

Per l'erogazione dell'Assegno unico di febbraio 2026 l'Inps ha confermato che non è necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica "accolta". Gli importi e le soglie Isee sono stati rivalutati dell'1,4% in base all'inflazione Istat. Mentre l'Assegno con i valori aggiornati sarà erogato il 19 e il 20 febbraio, gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio saranno erogati a partire da marzo 2026.