Lavoro incerto, italiani fragili ma resilienti tra ansie e sfide

Nonostante il 69,5% degli italiani percepisca una crescente instabilità lavorativa legata ad ansia e pressione, emerge una forte resilienza: il 70% gestisce le sfide e l'80% ha obiettivi chiari. La risposta all'incertezza è la formazione, scelta dal 92% per rafforzare la propria sicurezza. L'indagine di Universitas Mercatorum e ALTO evidenzia come in Lombardia il fenomeno sia molto avvertito, ma impatti meno sul benessere

L'incertezza lavorativa non è più percepita come un'eccezione, ma come una condizione strutturale. Per il 69,5% degli studenti e dei lavoratori italiani le opportunità di impiego sono oggi più instabili e precarie rispetto al passato. Questa sensazione diffusa incide soprattutto sulla sfera personale: circa due terzi dichiarano un impatto negativo sul proprio senso di sicurezza e sul benessere individuale. Crescono ansia, timore della competizione e paura di fallire, mentre il lavoro diventa un terreno emotivamente più fragile. Eppure, accanto alla vulnerabilità, emerge una forte capacità di reazione. Sette italiani su dieci mostrano maturità emotiva e abilità nella gestione dello stress e dei conflitti. Otto su dieci hanno chiari i propri obiettivi professionali e il 92% è disposto a sviluppare nuove competenze per rafforzare la propria stabilità lavorativa. Di fronte all'incertezza, inoltre, più della metà chiede alle aziende un supporto psicologico o percorsi di coaching, mentre otto su dieci ritengono fondamentali strumenti per il benessere finanziario.

La ricerca

Questi dati emergono dalla ricerca "Il futuro lavorativo in Italia e in Lombardia: paure, incertezze e prospettive", realizzata da Universitas Mercatorum e ALTO su un campione di 17.800 studenti e lavoratori. Lo studio è stato presentato oggi a Milano durante "Lombardia Lab - Persone e Lavoro", l'evento promosso da AIDP Lombardia come spazio di confronto tra istituzioni, politica, sindacati, mondo accademico e stakeholder sui cambiamenti in atto nel mondo del lavoro.

Secondo Elena Panzera, Presidente di AIDP Lombardia, l'incertezza lavorativa "influenza le scelte professionali e incide sull'identità personale, sulla percezione di autoefficacia e sul benessere psicologico". La pressione della performance, il confronto costante con gli altri e il timore di fallire generano tensione, soprattutto tra i più giovani. Allo stesso tempo, la disponibilità ad apprendere e a investire nella crescita professionale indica un atteggiamento proattivo, che rende evidente la necessità di contesti lavorativi capaci di sostenere non solo la performance, ma anche la salute psicologica e l'identità professionale delle persone.