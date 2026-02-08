Introduzione

Si riduce da sei mesi a 60 giorni per i nuovi assunti il tempo per decidere se destinare il proprio Tfr alla previdenza integrativa o se lasciarlo in azienda. Si rafforza il criterio del silenzio assenso e solo se in questi due mesi si manifesterà espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari il Tfr sarà lasciato in azienda. Ma cambiano le regole e si va verso una crescita della platea delle aziende che dovranno versare il Tfr inoptato al Fondo di Tesoreria presso l'Inps. In una circolare l’Istituto di previdenza ha chiarito quali sono le imprese obbligate a questo versamento sulla base delle nuove norme introdotte dalla legge di Bilancio che hanno modificato la normativa precedente soprattutto sulle dimensioni dell'impresa obbligata al versamento.