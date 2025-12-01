Prima di tutto, cos’è il Tfs? È il trattamento di fine servizio. Viene erogato al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il Tfs è previsto per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e che non hanno aderito ai fondi pensione complementari di comparto.

Le tipologie principali di Tfs comprendono:

Indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato;

per i dipendenti civili e militari dello Stato; Indennità Premio di Servizio per dipendenti degli enti locali e della Sanità;

per dipendenti degli enti locali e della Sanità; Indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici (parastato).

