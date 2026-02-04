Ogni anno circa il 65% delle DSU viene presentato nei primi tre mesi, proprio per evitare interruzioni o riduzioni delle prestazioni. Chi non rinnova l’Isee entro il 28 febbraio (o ne è privo) vedrà applicarsi, da marzo, l’importo minimo dell’assegno. Con la circolare n. 7 del 30 gennaio, l’Inps ha aggiornato importi e soglie per il 2026, tenendo conto della rivalutazione dell’1,4% legata all’inflazione Istat. La quota minima scatterà per chi ha un Isee superiore a 46.582,71 euro o non presenta l’indicatore e sarà pari a 58,3 euro mensili per ciascun figlio minorenne. Non è necessario presentare una nuova domanda per continuare a ricevere il beneficio, purché la richiesta risulti già accolta. Restano invece obbligatorie le comunicazioni relative a eventi che modificano la situazione familiare, come una nuova nascita o il compimento della maggiore età dei figli.