Introduzione

L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha reso noto, nel messaggio n.3931/2025, il calendario 2026 dei pagamenti dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu). Per il mese corrente, i versamenti avverranno nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio e riguarderanno le prestazioni in corso che non hanno subìto variazioni. Per i nuovi richiedenti, il primo accredito si concretizza invece nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Ecco le altre date.