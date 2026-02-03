Nel rispetto degli obblighi di aggiornamento legati all’andamento del costo della vita, l’Inps ha comunicato anche la revisione degli importi dell’assegno e delle relative maggiorazioni, insieme alle soglie Isee di riferimento. La rivalutazione è operativa dal 1° gennaio 2026 e tiene conto dell’incremento dell’1,4%, calcolato sulla base dei dati Istat relativi al 2025. I nuovi valori sono riportati nella tabella allegata alla circolare e gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio verranno materialmente riconosciuti a partire dai pagamenti di marzo.