Pagamenti Inps febbraio 2026, il calendario completo

Introduzione
Sono già note le date di pagamento di febbraio delle principali prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come pensioni, NASpI, Assegno unico universale per i figli a carico, Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro. Da considerare, inoltre, la scadenza del 28 febbraio, ultimo giorno utile per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per stabilire l'Isee.
Quello che devi sapere
Le pensioni
Le pensioni sono disponibili, come sempre, a partire dal primo giorno utile, cioè domani, lunedì 2 febbraio. Va ricordato che, per chi ritira la pensione in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane, resta in vigore la turnazione alfabetica, pensata per evitare assembramenti. Nel dettaglio:
- Cognomi A – B: lunedì 2 febbraio;
- Cognomi C – D: martedì 3 febbraio;
- Cognomi E – K: mercoledì 4 febbraio;
- Cognomi L – O: giovedì 5 febbraio;
- Cognomi P – R: venerdì 6 febbraio;
- Cognomi S – Z: sabato 7 febbraio (solo mattina).
Il pagamento in contanti
Da non dimenticare le modalità di riscossione: il prelievo in contanti è ammesso esclusivamente per cifre non superiori a 1.000 euro netti. Chi invece deve ricevere importi maggiori è tenuto a comunicare all’Inps un conto corrente bancario o un diverso metodo di pagamento per l’accredito. In alternativa, coloro che dispongono di un Libretto di Risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution possono effettuare l’operazione direttamente dai Postamat, evitando così le lunghe attese allo sportello.
Assegno unico
Per il mese di febbraio 2026, l’Assegno unico per le famiglie con figli vedrà due distinti momenti di accredito:
- Tra il 19 e il 20 febbraio per i nuclei familiari già beneficiari che non hanno presentato una nuova domanda né avuto variazioni di importo;
- Nell’ultima settimana del mese per chi ha presentato nuova domanda o ha subito variazioni dell’ISEE o delle condizioni del nucleo familiare.
La scadenza
Per stabilire l’Isee 2026 del nucleo familiare è necessario presentare, entro il 28 febbraio, la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). L’assenza di una Dsu aggiornata comporta, a partire dalla mensilità di marzo, l’erogazione dell’Assegno unico con l’importo minimo stabilito per legge, pari a circa 58 euro.
Arretrati riconosciuti fino al 30/6
Fino al 30 giugno 2026 inoltre resta aperta un’ulteriore finestra temporale. La presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica entro tale scadenza dà diritto al ricalcolo retroattivo e, dunque, al riconoscimento degli arretrati.
NASpI e Dis-Coll
Dal 13 al 20 febbraio è atteso inoltre l'accredito della NASpI, l'indennità di disoccupazione riconosciuta per un massimo di 24 mesi ai dipendenti che perdono il posto di lavoro. La data di erogazione dell'indennità, calcolata sulla base della retribuzione percepita prima della cessazione dell'attività, dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione (entro comunque 68 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro). Se si aspettasse il primo pagamento della NASpI, potrebbe essere necessario più tempo perché l’Inps deve prima completare la revisione della domanda. Per verificare lo stato del pagamento, è possibile accedere al proprio Fascicolo Previdenziale tramite il sito dell'Istituto. Medesime tempistiche e modalità di verifica degli accrediti valgono per i percettori Dis-Coll.
Assegno di inclusione
Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione, invece, in caso di esito positivo dell’istruttoria e del patto di attivazione digitale, il primo pagamento dell’Inps avverrà il 14 febbraio. Sono note anche le date di pagamento delle domande già accettate: in caso di conferma dei requisiti, gli importi per il rinnovo mensile delle carte di inclusione saranno disponibili dal 27 febbraio.
Supporto formazione e lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) offre un sostegno a tempo di 500 euro al mese per i percettori "occupabili" iscritti a percorsi formativi di ricollocamento lavorativo. Il calendario dei pagamenti ricalca l'Assegno di inclusione con l'accredito dal 14 febbraio per le domande trasmesse all'Inps dopo il 15. Per le istanze trasmesse entro il 15 dello stesso mese e quelli successivi al primo pagamento, l'accredito è atteso a partire dal 27 febbraio.
Come controllare i pagamenti Inps di febbraio
Per conoscere le date certe e verificare l’avvenuto accredito delle prestazioni basta controllare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed eventualmente contattare l’Inps o il proprio patronato di fiducia, in caso di dubbi o ritardi. Come detto, per l’accesso viene richiesto il possesso delle identità digitali Spid, Cie o Cns.
