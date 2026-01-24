Introduzione

L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha reso noto nel messaggio n.214/2026 il calendario aggiornato dei pagamenti per i percettori dell'Assegno di inclusione (Adi). Le prime erogazioni, previste alla metà del mese, sono destinate ai nuovi beneficiari che hanno concluso con esito positivo l'istruttoria e firmato il Patto di Attivazione Digitale (Pad). Per i rinnovi occorre invece attendere la fine del mese con la ricarica automatica dell'importo sulla Carta di inclusione. Ecco le date da segnare