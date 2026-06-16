Bonus genitori separati 2026, si attende ancora decreto attuativo. Cosa sappiamoEconomia
Introduzione
A più di sei mesi dall’entrata in vigore dell'ultima Legge di Bilancio, del bonus casa per i genitori separati ancora non c’è traccia: manca ancora il decreto attuativo che darà ufficialmente il via alla misura. Ecco cosa sappiamo.
Quello che devi sapere
Cos’è il bonus casa per genitori separati
Il bonus è pensato per i genitori separati o divorziati che hanno lasciato la casa in cui risiedevano in precedenza con l’ex compagna o l’ex compagno e i propri figli. L’incentivo economico dovrebbe quindi aiutarli a pagare le spese per un’altra abitazione in affitto.
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I fondi stanziati
La misura non fa parte del Piano Casa varato dal governo di Giorgia Meloni, ma – come spiegato nelle scorse settimane dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, uno dei principali sostenitori del bonus – è comunque “legata a esso”. La Manovra finanziaria dello scorso dicembre prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro, per tre anni: 2026, 2027 e 2028. I beneficiari stimati sono all’incirca 15mila genitori.
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A quanto ammonta il bonus
Non c’è ancora certezza sull’importo esatto del bonus. Sappiamo però che dovrebbe essere una cifra compresa tra i 400 e i 500 euro al mese, per 12 mesi. In un anno si potrebbe arrivare quindi a 4800 oppure 6mila euro.
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Le spese ammesse
L’importo ottenuto grazie al bonus potrà essere utilizzato per pagare soprattutto il canone di affitto mensile, ma anche tutte le altre spese connesse, come ad esempio quelle per la caparra e per la registrazione del contratto di locazione.
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I requisiti
Per poter usufruire del bonus è necessario non essere assegnatari di una casa popolare, oltre che – come detto – aver registrato il nuovo contratto di locazione a proprio nome. L’affitto deve quindi essere necessariamente regolare e documentato. L’aiuto economico spetta per i genitori con figli a loro carico fino al compimento del loro 21esimo anno di età.
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La definizione di “figli a carico”
La Legge di Bilancio, che disciplina il bonus ai commi 234 e 235, non specifica cosa si intenda per “figli a carico”. In molti hanno sottolineato questa mancanza, perché la norma si apre in questo modo a diverse interpretazioni. L’opinione più diffusa è che si intenda “figli fiscalmente a carico”.
Il sistema di controlli
Il Fatto Quotidiano riporta come sarebbe già previsto un sistema di controlli automatici per assicurarsi che i futuri richiedenti ricadano effettivamente nell’ambito di applicazione del bonus. Chi presenterà domanda dovrà dunque dimostrare ad esempio di versare l’assegno di mantenimento per i figli, come stabilito dal giudice nei processi per separazione e divorzio. L’aiuto non potrà inoltre essere ricevuto da chi è stato condannato in sede penale o da chi ha in corso procedimenti penali “ostativi”.
L’assegnazione delle risorse
Non è del tutto chiaro come funzionerà l’assegnazione delle risorse, ma sembra che comunque si guarderà all’Isee per definire un ordine di procedenza sulla base del quale poi erogare i bonus ai beneficiari. Per la misura è istituito un fondo presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In attesa del decreto attuativo
Fino a che non arriverà il decreto attuativo, molto resta ancora da capire: la Legge di Bilancio demanda la disciplina puntuale al bonus, comprese quindi le modalità di accesso e i requisiti precisi, a futuri provvedimenti ministeriali (cioè il decreto a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze). Una volta che il testo sarà pronto, molto probabilmente bisognerà poi aspettare ancora un po’ di tempo perché l’incentivo sia usufruibile.
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