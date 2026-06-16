La misura non fa parte del Piano Casa varato dal governo di Giorgia Meloni, ma – come spiegato nelle scorse settimane dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, uno dei principali sostenitori del bonus – è comunque “legata a esso”. La Manovra finanziaria dello scorso dicembre prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro, per tre anni: 2026, 2027 e 2028. I beneficiari stimati sono all’incirca 15mila genitori.

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