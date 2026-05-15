Introduzione

Chi non ha ancora ricevuto il bonus nuovi nati 2026 lo troverà a breve accreditato. L’Inps ha fatto sapere di aver già liquidato il 62% del totale delle domande presentate finora. “I pagamenti stanno avvenendo progressivamente, in base all’ordine di arrivo delle richieste e alle verifiche previste dalla normativa vigente”, faceva sapere l’Istituto con un messaggio apposito nei giorni scorsi. In totale, al 7 maggio, erano state inviate in tutto 65.648 domande: 52.199 sono quelle accolte, 40.932 quelle già liquidate. Ecco chi può ancora presentare domanda e tutto quello che c’è da sapere sul contributo.