Bonus scuola 2026, detrazioni nel 730: quali sono spese scaricabili

È poi importante sottolineare come siano detraibili le spese per la frequenza sia di scuole materne, sia di elementari medie e superiori. Non c’è inoltre distinzione tra quelle private e quelle gestite dagli enti locali. Inoltre come detto è cambiata la cifra totale da poter detrarre: fino al 2024 era infatti fissata a un massimo di 800 euro per studente, mentre dal 2025 questa soglia è aumentata fino a quota mille euro.