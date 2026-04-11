Dichiarazione redditi 2026, cambiano i limiti di spesa detraibile per università privateEconomia
Introduzione
Con un provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo, relativo al decreto datato 30 dicembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aggiornato le soglie di spesa che possono essere portate in detrazione per chi è iscritto a università non statali. Le nuove regole avranno già effetto nella dichiarazione dei redditi del 2026: ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Il quadro normativo e le regole generali
Il meccanismo si inserisce all’interno delle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), che prevede una detrazione Irpef pari al 19% sulle spese legate alla frequenza universitaria, comprese tasse e contributi di iscrizione. Tuttavia, il trattamento varia a seconda della natura dell’ateneo scelto.
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Differenze tra università statali e private
Per gli iscritti agli atenei pubblici, il beneficio fiscale si applica sull’intera spesa sostenuta. Diversamente, nel caso delle università private, l’agevolazione è limitata entro soglie stabilite annualmente dal Ministero. Rimane inoltre il vincolo secondo cui gli importi detraibili non possono superare quelli medi richiesti per corsi analoghi presso università statali della stessa area territoriale. Eventuali eccedenze restano quindi escluse dal calcolo dello sconto fiscale.
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Criteri di calcolo dei tetti detraibili
Il meccanismo di determinazione dei limiti non subisce modifiche strutturali: gli importi continuano a variare in base a due parametri principali, ossia l’area disciplinare del corso e la localizzazione geografica dell’ateneo (Nord, Centro, Sud e Isole). Viene inoltre confermato che il riferimento territoriale è la sede dell’università e non la residenza dello studente. I valori sono definiti tenendo conto dei costi medi rilevati nel sistema universitario pubblico.
Limiti per corsi di laurea e affini
Per i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, il decreto introduce alcune rimodulazioni degli importi.
In particolare:
- si registra un incremento dei tetti per l’area sanitaria;
- vengono introdotte restrizioni per l’ambito medico;
- risultano aggiornati anche i limiti per l’area umanistico-sociale;
- resta invece invariato il comparto scientifico-tecnologico.
Rimane la suddivisione in quattro aree disciplinari (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale), con soglie differenziate anche in base alla zona geografica.
Le soglie per la formazione post-laurea
Le novità interessano anche i percorsi successivi alla laurea. Per master, dottorati e scuole di specializzazione, i limiti di spesa continuano a essere uniformi per tipologia di corso ma distinti territorialmente. Per il 2025 si evidenzia un adeguamento dei massimali, con aumenti in alcune aree del Paese, in linea con i costi medi effettivi sostenuti. Resta invece invariato il criterio che non distingue tra discipline, ma solo tra Nord, Centro e Sud/Isole.
Spese escluse dai limiti
Non cambiano le regole relative alle voci che possono essere aggiunte ai tetti stabiliti. In particolare, la tassa regionale per il diritto allo studio continua a essere interamente detraibile al di fuori dei limiti fissati dal decreto. Allo stesso modo, resta confermata la possibilità di includere alcune spese accessorie legate all’attività universitaria, purché rientranti tra quelle ammesse dal Tuir.
Le modalità di pagamento
Per usufruire concretamente dell’agevolazione fiscale sulle spese universitarie sostenute presso atenei privati, è fondamentale rispettare una serie di requisiti operativi ben definiti. In primo luogo, i pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili, come carte di debito o credito, bonifici bancari o postali, oppure altri sistemi elettronici che garantiscano la piena rintracciabilità dell’operazione. Questo requisito rappresenta una condizione indispensabile per il riconoscimento della detrazione del 19%.
I documenti da conservare
Sul piano documentale, è necessario conservare con attenzione ricevute, quietanze o attestazioni di pagamento rilasciate dall’università, che potranno essere richieste in sede di eventuali controlli fiscali. Le somme versate devono poi essere correttamente indicate nella dichiarazione dei redditi 2026, in particolare all’interno del modello 730, dove trovano spazio nel quadro dedicato agli oneri detraibili.
Chi ne può beneficiare
Un aspetto rilevante riguarda anche i soggetti che possono beneficiare dello sconto fiscale: la detrazione non spetta esclusivamente allo studente, ma può essere fruita anche dai familiari che sostengono la spesa, a condizione che lo studente risulti fiscalmente a carico. In questo caso, è necessario rispettare specifiche soglie di reddito, differenziate in base all’età. Infine, occorre tenere conto delle nuove limitazioni introdotte per i contribuenti con redditi elevati: a partire dal 2025, infatti, le spese universitarie rientrano nel sistema di tetti legati al reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, riducendo progressivamente il beneficio fiscale per chi supera determinate soglie.
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