Il meccanismo di determinazione dei limiti non subisce modifiche strutturali: gli importi continuano a variare in base a due parametri principali, ossia l’area disciplinare del corso e la localizzazione geografica dell’ateneo (Nord, Centro, Sud e Isole). Viene inoltre confermato che il riferimento territoriale è la sede dell’università e non la residenza dello studente. I valori sono definiti tenendo conto dei costi medi rilevati nel sistema universitario pubblico.