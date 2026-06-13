Per tutto il periodo dell'istruzione obbligatoria non sono previste tasse scolastiche. L'esenzione riguarda la scuola primaria, la secondaria di primo grado e i primi tre anni della scuola superiore. Dal quarto anno delle superiori in avanti il contributo torna invece dovuto, ma il sistema contempla diverse ipotesi di esonero. Possono beneficiare dell'esenzione totale gli studenti appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 20 mila euro, oltre ad alcune categorie particolari, come gli orfani di guerra, gli orfani di vittime del lavoro o del servizio e gli invalidi civili o di guerra. Ulteriori agevolazioni possono essere riconosciute agli studenti che conseguono risultati scolastici particolarmente brillanti. Per quanto riguarda mensa e trasporto scolastico, il quadro è meno uniforme. Sconti ed esenzioni sono spesso previsti, ma le regole variano da Comune a Comune. Per conoscere i benefici disponibili è quindi necessario consultare la normativa locale adottata dall'amministrazione di residenza.