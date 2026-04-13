Alcuni punti cardine, comunque, sarebbero già stati definiti dopo l’incontro del primo aprile tra la presidente del Consiglio e la ministra del Lavoro Marina Calderone. Una riunione di lavoro per fare il punto sulle misure già adottate a sostegno dell'occupazione e dei salari e avviare una riflessione sui nuovi interventi finalizzati a rafforzare le politiche per il lavoro e a contrastare il fenomeno del lavoro povero. Da allora è partita la fase di riflessione e analisi a livello tecnico e politico per mettere a fuoco il ventaglio di misure da inserire nel decreto. Come sempre, a pesare sarà anche il nodo risorse.