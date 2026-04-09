Dalla politica estera alle misure a sostegno dell'economia, senza dimenticare il referendum sulla Giustizia. La presidente del Consiglio parla ora alla Camera e alle 13 al Senato
Dalla politica estera alle misure a sostegno dell'economia e al referendum sulla Giustizia. La premier Giorgia Meloni informa il Parlamento sul programma per l'ultimo anno della legislatura: parla ora alla Camera dei Deputati, alle 13 è al Senato.
"Riforma della Giustizia? Occasione storica persa"
Meloni ha iniziato la sua informativa con un riferimento alla bocciatura del referendum costituzionale dello scorso 22 e 23 marzo, parlando di "un'occasione storica persa per l'Italia". Poi ha escluso che l'esito negativo porti a dimissioni o a un rimpasto del governo: "Non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo" e "governeremo per cinque anni come ci siamo impegnati a fare". Sul merito della riforma, dice, "l'auspicio" è che il tema "non venga abbandonato come probabilmente qualcuno si augura, perché i problemi sul tappeto rimangono e abbiamo il dovere di trovare soluzioni concrete, coraggiose ed efficaci, possibilmente in un clima di collaborazione non certo contro la magistratura ma a favore di una magistratura libera da condizionamenti politici e ideologici".
Sul round di dimissioni: "Non sono state scelte semplici, ma non abbiamo tempo per polemiche pretestuose"
Sempre sulla tenuta del governo, la premier assicura: "La maggioranza è solida e coesa" e sono "orgogliosa dei vicepremier Tajani e Salvini". Di recente, ha evidenziato, "ho chiesto un passo indietro" ad alcuni esponenti dell'esecutivo che pure "avevano lavorato bene: non sono state scelte semplici, né indolori". Meloni ha spiegato di aver "anteposto di nuovo l'interesse della nazione a quella del partito. Non abbiamo tempo da perdere in polemiche infinite e pretestuose, che spostano il dibattito", che deve restare centrato sulle "soluzioni necessarie per i cittadini". Alle opposizione dice: "Sgomberato il campo vi sfido sulla vera politica, ad un dibattito nel merito".
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A Roma sono stati dati alle fiamme con i fumogeni cartelloni con la premier, in uno insieme al ministro della Giustizia. Sarebbero stati bruciati anche cartelli con Schlein, 'colpevole' di non aver appoggiato la protesta. Unanime la condanna da parte dei fronti del Sì e del No. FdI: 'Ogni occasione è buona per la propaganda dell'estremismo rosso, che sfrutta il referendum solo per dare sfogo al proprio livore contro il Governo e contro l'intera Nazione'. Anm: 'Solidarietà'. Condanna da parte del M5s