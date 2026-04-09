"Riforma della Giustizia? Occasione storica persa"

Meloni ha iniziato la sua informativa con un riferimento alla bocciatura del referendum costituzionale dello scorso 22 e 23 marzo, parlando di "un'occasione storica persa per l'Italia". Poi ha escluso che l'esito negativo porti a dimissioni o a un rimpasto del governo: "Non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo" e "governeremo per cinque anni come ci siamo impegnati a fare". Sul merito della riforma, dice, "l'auspicio" è che il tema "non venga abbandonato come probabilmente qualcuno si augura, perché i problemi sul tappeto rimangono e abbiamo il dovere di trovare soluzioni concrete, coraggiose ed efficaci, possibilmente in un clima di collaborazione non certo contro la magistratura ma a favore di una magistratura libera da condizionamenti politici e ideologici".

Sul round di dimissioni: "Non sono state scelte semplici, ma non abbiamo tempo per polemiche pretestuose"

Sempre sulla tenuta del governo, la premier assicura: "La maggioranza è solida e coesa" e sono "orgogliosa dei vicepremier Tajani e Salvini". Di recente, ha evidenziato, "ho chiesto un passo indietro" ad alcuni esponenti dell'esecutivo che pure "avevano lavorato bene: non sono state scelte semplici, né indolori". Meloni ha spiegato di aver "anteposto di nuovo l'interesse della nazione a quella del partito. Non abbiamo tempo da perdere in polemiche infinite e pretestuose, che spostano il dibattito", che deve restare centrato sulle "soluzioni necessarie per i cittadini". Alle opposizione dice: "Sgomberato il campo vi sfido sulla vera politica, ad un dibattito nel merito".