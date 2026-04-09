L'Iran richiederà di pagare i pedaggi in criptovalute per le petroliere che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz, ha detto Hamid Hosseini, il portavoce della Oil, gas and Petrochemical Exporters- Union iraniana in un'intervista al Financial Times. "L'Iran deve monitorare quello che passa attraverso lo stretto per assicurarsi che queste due settimane non siano usate per trasferire armi", ha spiegato Hosseini, la cui associazione lavora a stretto contatto con Teheran. Ogni petroliera deve inviare una email alle autorità in merito al suo cargo, e nella risposta che otterrà sarà specificato il prezzo da pagare in criptovalute. Il pedaggio è di 1 dollaro al barile. "Una volta che l'email è arrivata e l'Iran ha fatto le sue valutazioni - ha proseguito Hosseini - le imbarcazioni hanno qualche secondo per pagare in Bitcoin, assicurando che non siano tracciabili o confiscati con le sanzioni".

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