Dopo il primo allarme, è arrivato un nuovo avviso dei Notam, i bollettini aeronautici, per lo scalo di Brindisi: le compagnie non potranno farvi rifornimento e dovranno calcolare la quantità di carburante sufficiente dall’aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Sono disponibili “quantità limitate”, e saranno concesse solo per i voli statali, quelli di soccorso e ospedalieri. Ma paletti al carburante sono previsti anche per Reggio Calabria e Pescara.

Per approfondire: Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali