Va chiarito che, per il momento, le compagnie aeree non sembrano orientate verso tagli improvvisi delle tratte. Però i recenti annunci delle prime limitazioni di carburante per i voli destano comunque preoccupazione. Le scorte di carburante dovrebbero coprire buona parte della stagione estiva, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, con eventuali criticità limitate solo nella coda finale, cioè dalla seconda metà di agosto e, più realisticamente, da metà settembre in poi. Dunque, quelli che stanno venendo messi in atto dalle varie compagnie sono piani per tutelarsi se il conflitto dovesse durare ancora diversi mesi e se, quindi, lo stretto di Hormuz dovesse rimanere bloccato ancora a lungo.

Per approfondire:

Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: la situazione e i possibili scenari