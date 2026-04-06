Aeroporto Brindisi senza carburante, quantità limitate in 6 scali

Dai Notam, i bollettini aeronautici, emerge che lo scalo di Brindisi è senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di martedì 7 aprile. Sono disponibili "quantità limitate" concesse solo per voli statali, Sar e ospedalieri, è l’avvertimento per le compagnie. Altri 6 aeroporti hanno quantità limitate: ai 4 nomi che già erano emersi nei giorni scorsi - cioè Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna - si aggiungono Reggio Calabria e Pescara. Presidente di Aeroporti di Puglia: “Situazione sotto controllo”

Un aeroporto senza carburante, altri sei con quantità limitate. È questa la situazione degli scali italiani che emerge dai Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore. In particolare, a essere a secco sarebbe l’aeroporto di Brindisi. Gli altri sei scali con restrizioni sono Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna, ai quali si aggiungono Reggio Calabria e Pescara. "La situazione è sotto controllo”, ha assicurato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. E ha spiegato: "Gli aeromobili provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi riducendo significativamente la scorta, che verrà comunque ripristinata nella giornata di martedì mattina".

La situazione a Brindisi

L'aeroporto di Brindisi, si legge dai Notam, è senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di martedì 7 aprile. Nei bollettini viene spiegato che il carburante in quello scalo non è disponibile e si invitano le compagnie a calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Sono disponibili "quantità limitate" concesse solo per voli statali, Sar e ospedalieri, è l’avvertimento.

Gli altri sei aeroporti a rischio

Altri sei aeroporti italiani, poi, hanno quantità limitate di carburante. Ai quattro nomi che già erano emersi nei giorni scorsi, cioè Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna, si aggiungono Reggio Calabria e Pescara: nel primo viene introdotta una quota massima di rifornimento, nel secondo è disponibile solo un'autocisterna da 20mila litri.