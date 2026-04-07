Meloni su foto con pentito Senese: “Mio impegno contro mafia coerente”

Alcune testate giornalistiche hanno pubblicato un selfie in cui compare la premier, scattato nel 2019 da Gioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia e oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra. La presidente del Consiglio: “In decenni di impegno politico esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono semplicemente un selfie. Non sono una persona che si fa intimidire dagli squallidi attacchi di gente in malafede” ascolta articolo

“Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo. E ciò che abbiamo fatto al governo ne è la prova. Mentre altri liberavano dalle galere i boss mafiosi con la scusa del Covid, noi li arrestiamo e li teniamo dentro con il carcere duro, istituto che abbiamo salvato dallo smantellamento. Differenze”. A scriverlo sui social è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, replicando ad alcune testate giornalistiche che mostrano “una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi”. Il riferimento è a un’immagine in cui la premier appare con Gioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia e oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, il quale scartò un selfie insieme alla leader di FdI durante un evento elettorale del 2019.

Meloni: “Non mi faccio intimidire da squallidi attacchi di gente in malafede” “Inoltre, questi signori fanno un pirotecnico collegamento con le vicende di mio padre, per dimostrare non so quale commistione con la criminalità organizzata”, scrive ancora Meloni. “Ma questi imparziali e onesti giornalisti sanno benissimo che con mio padre ho interrotto ogni rapporto all’età di 11 anni. Così come sanno benissimo che, in decenni di impegno politico, esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono semplicemente un selfie. E ciò vale per chiunque faccia politica e stia in mezzo alla gente. E sfido chiunque a trovare mie dichiarazioni o attacchi contro altri esponenti politici colti nelle stesse circostanze”. E prosegue: “Ma a questi ‘professionisti dell’informazione’ non importa niente. Tutto serve a gettare fango nel ventilatore e a fare da grancassa mediatica agli interessi di partito. Nessun giornalismo, solo politica. Poco importa. Non sono una persona che si fa intimidire dagli squallidi attacchi di gente in malafede”. Leggi anche Caso Delmastro, indagine società Caroccia: "Usati soldi clan Senese"

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