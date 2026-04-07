Meloni su foto con pentito Senese: “Mio impegno contro mafia coerente”

Meloni replica a foto con pentito clan Senese: “Mio impegno contro la mafia è cristallino”Politica
Alcune testate giornalistiche hanno pubblicato un selfie in cui compare la premier, scattato nel 2019 da Gioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia e oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra. La presidente del Consiglio: “In decenni di impegno politico esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono semplicemente un selfie. Non sono una persona che si fa intimidire dagli squallidi attacchi di gente in malafede”
“Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo. E ciò che abbiamo fatto al governo ne è la prova. Mentre altri liberavano dalle galere i boss mafiosi con la scusa del Covid, noi li arrestiamo e li teniamo dentro con il carcere duro, istituto che abbiamo salvato dallo smantellamento. Differenze”. A scriverlo sui social è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, replicando ad alcune testate giornalistiche che mostrano “una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi”. Il riferimento è a un’immagine in cui la premier appare con Gioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia e oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, il quale scartò un selfie insieme alla leader di FdI durante un evento elettorale del 2019.
Meloni: “Non mi faccio intimidire da squallidi attacchi di gente in malafede”
“Inoltre, questi signori fanno un pirotecnico collegamento con le vicende di mio padre, per dimostrare non so quale commistione con la criminalità organizzata”, scrive ancora Meloni. “Ma questi imparziali e onesti giornalisti sanno benissimo che con mio padre ho interrotto ogni rapporto all’età di 11 anni. Così come sanno benissimo che, in decenni di impegno politico, esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono semplicemente un selfie. E ciò vale per chiunque faccia politica e stia in mezzo alla gente. E sfido chiunque a trovare mie dichiarazioni o attacchi contro altri esponenti politici colti nelle stesse circostanze”. E prosegue: “Ma a questi ‘professionisti dell’informazione’ non importa niente. Tutto serve a gettare fango nel ventilatore e a fare da grancassa mediatica agli interessi di partito. Nessun giornalismo, solo politica. Poco importa. Non sono una persona che si fa intimidire dagli squallidi attacchi di gente in malafede”.
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Fonti Camera: “A Gioacchino Amico mai rilasciato tesserino di ingresso permanente”
“In riferimento alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, la Camera dei deputati rende noto che non è mai stato rilasciato alcun tesserino permanente intestato al soggetto citato dalle fonti di stampa”, si legge inoltre in una nota diffusa dalla Camera.
Pd: “Perché l'amico dei Senese frequentava la Camera?”
Sulla vicenda sono intervenuti anche i parlamentari Pd membri dell'Antimafia Verini, Serracchiani, Rando, Provenzano, Ghio, Mirabelli, Barbagallo, Valente: “Le notizie e le conferme delle connessioni politico-istituzionali tra esponenti della criminalità organizzata legati al clan Senese - come Gioacchino Amico - e ambienti della destra ed esponenti di FdI sono ogni giorno più evidenti e ricche di particolari, grazie anche ai fari di luce accesi dal giornalismo d'inchiesta. Dopo il caso Delmastro e i suoi rapporti con il prestanome dei Senese, Caroccia, il caso Gioacchino Amico. Questi, oggi anche collaboratore di Giustizia sull'inchiesta Hydra (l'alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra che ha sviluppato in Lombardia un grande sistema di criminalità, narcotraffico, usura, controllo di appalti e penetrazione nell'economia e nella politica) ha frequentato nel tempo esponenti politici della Destra, in particolare di Fratelli d'Italia - dalla sottosegretaria Frassinetti a una sua collaboratrice, alla senatrice Bucalo. Gli organi di informazione hanno perfino pubblicato un selfie di Amico con Giorgia Meloni, 'catturato' probabilmente durante una manifestazione politica. Ma Gioacchino Amico aveva anche libero accesso nei luoghi parlamentari, alla Camera in particolare, sempre - si legge - grazie ai rapporti con collaboratori di esponenti di FdI. Come mai? Chi lo autorizzava? Per quale motivo accedeva in Parlamento? Di quali interessi si faceva portatore? Sono domande ineludibili, come le risposte che attendiamo. Porteremo in Antimafia anche questo aspetto della vicenda Hydra e, con interrogazioni, anche nei due rami del Parlamento”.
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